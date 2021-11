Camila Cabello estrena una versión mariachi de "I'll Be Home for Christmas"

Miami (EE.UU.), 3 nov (EFE).- La cantante Camila Cabello ha estrenado en Amazon Music el tema navideño "I'll Be Home for Christmas", al que le ha imprimido un sello mexicano gracias al sonido de mariachis, informó este miércoles la plataforma musical.

"He viajado mucho desde que comencé a trabajar a los 15 años, así que elegí grabar esta canción Amazon Original porque siempre había deseado estar en casa en Miami con mi familia en Navidad", indicó en un comunicado la artista cubanoestadounidense, cuyo padre nació en México.

"Es verdaderamente especial y muy sagrado", agregó sobre el hecho de formar parte de listas de reproducción ("playlists") navideñas, en "una época mágica del año".

La plataforma musical anunció hoy la publicación de canciones originales y versiones de clásicos navideños, dentro de su serie Amazon Original, entre las que figuran también "Carta Navideña" del panameño Sech y una versión de "Last Christmas" del trío mexicano de pop-rock Reik.

Marcos Witt y su hija Elena Witt-Guerra se marcan una versión en spanglish de "Noche de Paz (Silent Night)/Santa la Noche (O Holy Night)", mientras que la banda española La Oreja de Van Gogh se suma a estos nuevos lanzamientos con una versión de "Blanca Navidad".

La plataforma destaca la participación desde México de las cantantes María León, Paty Cantú y María José para una nueva interpretación de "All I Want for Christmas Is You" de la estadounidense Mariah Carey y que saldrá el 19 de noviembre.

Amazon Music ha elaborado además una serie de listas de reproducción imbuidas del espíritu navideño, con artistas de diferentes décadas, entre las que se incluye "Fluent Holidays", dirigida a "los fanáticos que se mueven con fluidez entre culturas, con melodías navideñas en inglés, español y bilingües".

La lista incluye las nuevas canciones Amazon Original, además de temas de Sebastián Yatra y Katy Perry, entre otros.

Ryan Redington, vicepresidente de industria musical en Amazon Music, puso de relieve que las nuevas canciones Amazon Original, entre las que también se incluyen temas de Summer Walker, George Ezra y Dan + Shay, "presentan una versión contemporánea de los temas familiares favoritos".

"De hecho, en los últimos tres años, las 25 canciones Amazon Original (publicadas con motivo) de los festivos más populares, de artistas como Katy Perry, John Legend y Justin Bieber, han superado las 750 millones de reproducciones en todo el mundo", añadió.