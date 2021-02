Cantabria advierte de que "no se va a dejar avasallar" con el lobo

Santander, 26 feb (EFE).- El consejero de Ganadería de Cantabria, Guillermo Blanco, ha advertido este viernes que el Gobierno autonómico "no se va a dejar avasallar" con el lobo y acudirá a los tribunales "inmediatamente", después de que se materialice la decisión de elevar el nivel de protección de esta especie para convertirla en no cinegética en toda España.

Blanco se ha manifestado así, en una rueda de prensa, a preguntas de los periodistas sobre la comparecencia ayer, jueves, en el Senado de los ministros de Agricultura, Luis Planas, y para la Transición Ecológica, Terasa Ribera, para abordar este asunto.

El titular de ganadería ha opinado que el ministro se "plegó" ante su compañera de Gobierno, que dio por hecho la inclusión del lobo al norte del río Duero en el Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Lesrpe), sin dar lugar al diálogo.

Y ha afirmado que se trata de una decisión "ideológica", que se ha tomado sin tener en cuenta los informes técnicos de Cantabria y de las otras tres comunidades autónomas afectadas: Castilla y León, Asturias y Galicia.

"Cantabria no puede dejar avasallarse porque el Estado desde Madrid esté viendo que puede ser un lugar excelente para que los que vengan de otros lugares contemplen los lobos en plena libertad como si esto fuera un zoológico", ha subrayado Blanco, quien ha recordado que los estudios aportados por la región reflejan que "las manadas de esta especie se han multiplicado por cuatro en veinte años o que han matado más de 4.000 reses en dos años".

Por ello, ha incidido en que las cuatro comunidades afectadas por este cambio no lo van a permitir y ya preparan un recurso para presentarlo ante los tribunales "inmediatamente" después de que el Boletín Oficial del Estado publique la orden que materializa la inclusión del lobo en ese listado, lo que, según ha defendido, implica el "no control" de una especie que no tiene depredadores. "Solo el hombre puede equilibrar", ha alegado.

Guillermo Blanco, además, ha rechazado la propuesta de que se compense a los ganaderos con fondos de la PAC y se detraiga dinero de una partida "que cada vez es menos infinita" para compensar al sector. "Muy mala gestión", ha apostillado.

"No vale con pagar dinero para alimentar a los lobos. Los ganaderos no quieren dinero, quieren que no les maten a los animales", ha recalcado el consejero, quien ha incidido en que Cantabria defenderá con "uñas y dientes" su postura. "Antes las personas, que los animales", ha sentenciado.