El cantante Alejandro Fernández anuncia nueva gira por México durante el 2020

El cantante mexicano Alejandro Fernández, uno de los intérpretes más importantes de la música regional de ese país, realizará una nueva gira por México durante el año 2020, en la que pasará por diez ciudades.

El espectáculo inédito "Hecho en México" visitará, entre febrero y mayo, Ciudad de México, Guadalajara, Tepic, Morelia, Aguascalientes, Torreón, Oaxaca, Acapulco, Mérida y Cancún, según informa su equipo de prensa en una nota este martes.

Con este nuevo espectáculo, Fernández pretende colocar de nuevo el género de la ranchera "como un estandarte que dé identidad a México", precisa un comunicad de la promotora de los conciertos.

El último trabajo del artista, el sencillo "Caballero", basado en el sonido del mariachi, salió a la venta el pasado 4 de octubre y ya acumula más de 21 millones de reproducciones en YouTube.

Ese tema es el primero de un disco que el cantante lanzará el próximo febrero, justo antes del inicio de la gira anunciada este martes, y que se confeccionó bajo la premisa "¡Cien por cien ranchera", según el equipo de prensa del jalisciense.

El álbum, grabado entre Barcelona, Los Ángeles y Nueva York, contará con las colaboraciones de autores como Christian Nodal, Luis Carlos Monroy, Jorge Massias y Chico Elizalde, y fue producido por Aureo Baqueiro.

Fernández, de 48 años e hijo del legendario cantor de rancheras Vicente Fernández, ha conducido su carrera artística con grabaciones de música tradicional mexicana y pop latino.

Con unos 35 millones de discos vendidos en todo el mundo, el artista de Guadalajara tiene un amplio repertorio, que incluye dúos con Beyoncé, Christina Aguilera, Rod Stewart, Gloria Estefan, Marc Anthony y el tenor español Plácido Domingo.

Para celebrar sus 40 años de carrera artística, Fernández lanzó el álbum "Confidencias", producido por Phil Ramone y que contiene temas como "Hoy tengo ganas de ti" con Aguilera, una versión bilingüe de "Nobody Knows You When You're Down and Out" con Stewart y un dueto con su padre, con quien interpreta la canción de Julio Iglesias "Me olvidé de vivir".

En 2017, el disco "Rompiendo fronteras" de Fernández fue número 1 con una combinación de sonido tradicional de rancheras con pop latino y reguetón.