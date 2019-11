La cantante Leslie Grace entra al cine de la mano de Lin-Manuel Miranda

La cantante estadounidense de origen dominicano Leslie Grace ha entrado en Hollywood por la puerta grande como una de las protagonistas del filme musical "In the Heights", dirigido por Jon M. Chu y basado en la obra teatral homónima del galardonado compositor Lin-Manuel Miranda.

En una entrevista con Efe en Miami, la artista nacida en Nueva York y de padres dominicanos describió la oportunidad de interpretar el papel de Nina Rosario en esta versión cinematográfica como "la forma perfecta de cumplir un sueño".

Leslie Grace lleva tiempo soñando. La artista de 24 años emergió en la escena de la música latina hace un lustro con el apodo de "La princesa de la bachata", el género predominante de su primer disco homónimo.

Desde entonces, no ha parado de trabajar en su música, un esfuerzo que le ha dado tres nominaciones a los Latin Grammy y un triunfo en el Premio Lo Nuestro.

Pero desde hace un par de años su mira ha estado puesta en el séptimo arte, más concretamente en sus aspiraciones histriónicas. De hecho, su más reciente sencillo, el dueto "Qué será", con Abraham Mateo, salió junto a su video más actuado.

"Es como una telenovela", dijo entre risas y afirmó que el cantante español "tiene talento como actor".

"Yo conozco gente que lo puede ayudar", agregó Leslie Grace, a quien el compositor y dramaturgo estadounidense Miranda, uno de artistas más cotizados del momento, llamó el 7 de enero de este año, el día de su cumpleaños, para anunciarle que sería su Nina Rosario.

"Fue uno de los mejores días de mi vida. De la vida de mi familia", aseguró Leslie Grace. "Ellos me vieron sacrificarme muchísimo para llegar a esto", dijo.

"In The Heights" (2005) fue la primera obra de teatro musical que Miranda llevó a los escenarios neoyorquinos, mucho antes que el musical "Hamilton" (2015) sobre la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, que le ha dado fama y donde firma con letra, música y guion.

Nina Rosario, por su parte, es una joven que regresa al barrio tras ser la única en su familia en haber llegado a la universidad.

"Es una película de muchos colores, que pone a nuestra cultura latina en alto como nunca hemos visto y me siento muy orgullosa de ser protagonista", afirmó la cantante.

"In the Heights", ambientada en el barrio de Washington Heights, en la ciudad de Nueva York, cuenta la historia del dueño de una tienda de abarrotes que hereda la fortuna de su abuela y se prepara para jubilarse en la República Dominicana.

La obra, escrita y protagonizada por Miranda, ganó el prestigioso premio teatral estadounidense Tony de 2008, en la categoría de Mejor Musical.

Cuando se convocó el casting, Leslie Grace tenía un éxito en el cotizado mercado de K-Pop con "Lo siento", su colaboración con la banda surcoreana Súper Junior, por lo que le tocó conjugar todo con el "desgastador" proceso de audiciones para lograr el papel.

"La actuación ha sido una pasión mía desde siempre. La música surgió primero y es el fundamento de todo lo que hago, pero siempre he estado puliendo esa parte de actriz", indicó.

Sus temas "Will You Love Me Tomorrow", "Day 1" y "Como duele el silencio" alcanzaron el primer lugar de la cartelera Billboard.

También, ha explorado la música urbana con canciones como "Aire", con Maluma; "De lunes a jueves", con Noriel, y el remix de "Mi mala", con Mau y Ricky, Becky G., Lali y Karol G.

Sin embargo, destacó que la oportunidad de "representar a la comunidad latina a nivel global" la tiene particularmente emocionada.

"Muchos se van a identificar con mi personaje, con el de Anthony (Ramos), uno de los protagonistas de Hamilton, con el de Melissa (Barrera)", indicó la intérprete al mencionar a parte del elenco de la cinta "In The Heights", cuyo estreno está previsto para junio de 2020 y en la que también actúan Marc Anthony y el propio Miranda.

El libreto y guion de la película fueron escritos por Quiara Alegría Hudes y Marc Klein, respectivamente.

El rodaje se realizó en el verano de este año en Nueva York y "gran parte del proceso fue el entrenamiento", detalló la artista y señaló que, además de la parte vocal, el baile es esencial.

"Es un proyecto riguroso en el que también verán 'New york style salsa', 'Street style dance' y danza contemporánea", explicó.

