El cantante Pablo López dice que ya solo piensa "en hacer canciones"

El cantante y compositor malagueño Pablo López ha reconocido que después de una década sobre los escenarios y con su tercer disco recién estrenado en la actualidad solo piensa "en hacer canciones" con los "riesgos" que eso entraña.

Pablo López (Málaga, 1984) ha realizado esta reflexión con motivo de una rueda de prensa ofrecida esta noche en Ceuta antes de su concierto en las Murallas Reales de la ciudad dentro de su gira "Tour Santa Libertad" para presentar su tercer álbum "Camino, fuego y libertad".

El cantante ha reflexionado que "mi vida hoy por hoy simplemente se basa en expresarme a través de la música y quizás ese es el símbolo mayor de madurez".

"Soy un loco de mirar cómo van las cosas pero hemos tenido la suerte de que en toda España estamos llenando y la verdad es que un buen amigo como Alejandro Sanz me dijo un día que me había abandonado a la música y sinceramente entendí lo que me quería decir", ha afirmado.

Pablo López, que logró el Premio Artista Revelación 2013 de los 40 Principales así como el "Premio Dial" y consiguió ser Disco de Oro en el 2013, ha dicho que en sus canciones "intento reivindicar la honestidad porque la música sirve para expresarse con un lenguaje pero siempre honesto".

En su opinión, "intento aportar lo que me molesta, sobre todo la falta de empatía" y ha señalado que del Pablo López que empezó en la música "todo es evolución pero a veces me veo pero me gustaría recuperar un poco de inocencia".

Pablo López, quedó segundo en la sexta edición del programa de televisión "Operación Triunfo 2008", ha afirmado que para componer sus canciones "tuve metodología y me equivoqué pero cuando dejé de tener metodología para escribir fue cuando empecé a conectar con la gente porque fue cuando empecé a expresarme de una manera honesta".

El cantante andaluz ha comentado que la canción "El Patio", una de las más importantes de su último trabajo, "hay una mística que a veces me asusta porque es un debate interno que no acabo de resolver y eso que soy muy escrupuloso a la hora de escribir canciones, porque no hablo de nada en concreto, sólo en quitarte de encima los miedos superfluos, por lo que esa canción está embrujada".

Pablo López dice que "si quieres que tus canciones sean tan reales como la vida tienes también que padecer" y ha dejado claro que en el cajón "no tengo ninguna canción, es algo que me atormentaría todas las noches".

"Tengo un sueño muy loco y muy grande que es poder disfrutar al cien por cien de todas las cosas, aunque parezca una tontería romántica me gustaría poder ver a tiempo real estas cosas ya que dentro de un mes pensaré lo que disfruté tocando en Ceuta pero hoy estaré asustado pensando que todo salga bien, por lo que ojalá consiga ese sueño tan complicado de poder disfrutar a tiempo real de las cosas", ha apuntado.

Preguntado por si le gustaría tocar con algún artista en particular lo tiene claro: "he hecho cosas maravillosas con artistas que he admirado y he escuchado toda la vida pero siempre sueño con un buen 'giri' -risas-, sería un gran sueño poder compartir con gente con la que intento imitar o hablar su lenguaje que son los giris".

En relación a su concierto en Ceuta ha añadido que "me siento como en casa por muchas razones, segunda visita como Pablo López y es un orgullo poder compartir y más en este escenario -Murallas Reales- donde la música suena impresionante".