La cantante de jazz argentina Karen Souza, de gira por España

Sus especiales versiones de canciones como "Creep", de Radiohead, o "Every break you take", de Police, abrieron a la argentina Karen Souza el mercado internacional, al que vuelve con un tour con lo mejor de su repertorio y que recala en España, con actuaciones en Barcelona, Madrid, Valencia y Alicante.

Tras su trabajo "más maduro y más adulto", es decir "The Essential Collection", un doble CD resultado de "la conjunción" de sus discos "Essential" y "Essential II", Souza publicó en 2017 "Velvet Vault", en el que colaboró con el japonés Toku y que es, de momento, su último disco.

En su visita a España interpretará las versiones que la han hecho conocida y que abarcan pop, jazz, bossa nova, música latina y blues, es decir temas como "Strawberry fields forever" (The Beatles), "Personal Jesus" (Depeche Mode), "Have you ever seen the rain?" (Creedence Clearwater Revival) o "Get lucky" (Daft Punk).

La artista (1984) actuará hoy en el festival Grec, en Barcelona, mañana lo hará en la sala Galileo Galilei, de Madrid, el 13 de julio en las Nits al Castell, de Xátiva (Valencia), y el 20 de julio en el Festival Internacional de Jazz de San Javier (Murcia).

En Madrid la artista, cuyo single "Paris", de "Hotel Souza", ha tenido un millón de escuchas, actuó por primera vez en 2015, también en la sala Galileo Galilei, y no había vuelto desde entonces. E