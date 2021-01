Cardi B protagonizará su primera película con la comedia "Assisted Living"

Los Ángeles (EE.UU.), 14 ene (EFE).- Cardi B continúa abriéndose camino en el cine y protagonizará su primera película con la comedia "Assisted Living", informó hoy la revista Variety.

La rapera latina ya había debutado en la gran pantalla con un papel secundario en "Estafadoras de Wall Street", la exitosa cinta de 2019 que protagonizó Jennifer López.

Pero "Assisted Living" será la primera en la que la cantante de "WAP", "Bodak Yellow" o "I Like It" figurará como líder del elenco.

Esta comedia gira en torno a una delincuente que, tratando de escapar de la Policía, acaba disfrazándose de anciana y escondiéndose en la residencia donde vive su abuela.

Las fuentes de Variety comparan el humor de "Assisted Living" con el de otras famosas comedias como "Tootsie" (1982), "Sister Act" (1992) o "Mrs. Doubtfire" (1993).

"Assisted Living" contará con el respaldo del estudio Paramount y con un guion firmado por Kay Oyegun, que ha trabajado en series como "This Is Us".

Por ahora no se ha desvelado quién se ocupará de la dirección de una película de la que tampoco se sabe ningún nombre más del reparto al margen de Cardi B.

La artista estadounidense de origen dominicano, que también es una estrella de las redes sociales (cuenta con 81 millones de seguidores de Instagram), tiene pendiente de estreno "F9", novena entrega de la exitosa saga de acción "Fast & Furious" y en la que escolta con un rol secundario a actores como Vin Diesel, Charlize Theron, Michelle Rodríguez, Helen Mirren o John Cena.

En otro sentido, Cardi B fue noticia el pasado diciembre ya que fue nombrada mujer del año por la revista musical Billboard, que destacó su carrera estelar pero también su faceta empresarial, su defensa de la justicia social y su positividad con respecto a temas que han sido tabú durante años como el placer femenino.