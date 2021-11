Carla Berrocal "hace justicia" a la copla y a la Piquer en "Doña Concha"

Madrid, 13 nov (EFE).- "Hacer justicia a la copla y a Concha Piquer"; por eso la historietista Carla Berrocal ha hecho "Doña Concha", un cómic con ritmo musical en el que recupera de la memoria a esta mujer "hiperpoderosa" que con sus canciones supo "boicotear desde dentro" a la dictadura franquista.

Que este cómic sea una realidad (Reservoir Books) es todo gracias a la abuela Nico, porque fue por ella por la que esta autora, de madre chilena, se acercó a este género cien por cien español que nunca había escuchado, cuenta a Efe en una entrevista Berrocal (Madrid, 1983).

Por eso reconoce que se trata de una "una historia de memoria" en dos sentidos: porque con "Doña Concha" quiere recuperar a esta artista y la copla y porque a través de "Ojos verdes" o "Tatuaje" intentó hacer que la débil mente de su abuela enferma recuperara algo de lo que vivió en su juventud.

"Lo que me llamó la atención es cómo estas letras tan bellas nunca nadie las había reivindicado, y quería ponerlas en el discurso público y recuperarlas para el debate; era necesario", explica esta activista del cómic femenino, una de las autoras más reivindicativas y luchadoras para que las mujeres ocupen el lugar que se merecen en la industria de la viñeta.

En concreto, "Doña Cocha" no empieza en los años de infancia de esta folclórica valenciana nacida en 1906, sino que arranca en 1920, un año antes de que la Piquer se vaya a triunfar a Broadway de la mano de su descubridor, el maestro Manuel Penella. Algo que marcará su manera de entender el espectáculo y su manera de defender la profesión, algo por lo que fue criticada.

"Allí fue donde creció y eso le dio una perspectiva muy abierta que le permitió cantar sobre amores prohibidos. Se la metió doblada a la dictadura, dentro porque sus canciones hablan de mujeres perdidas, que viven en los márgenes y eso es lo bonito de la copla, ella supo boicotear al franquismo desde dentro", afirma sobre la Piquer, para quien escribieron Quintero, León y Quiroga.

Y son sus canciones las que Berrocal ha incluido también en el cómic porque sin ellas no se entiende esta biografía que aporta una mirada fresca y actual de la mano de tres líneas narrativas: la propia biografía, las páginas dedicadas a las principales entrevistas que le hicieron periodistas como Martín de la Plaza o Lauren Postigo; y unas páginas de fuerte color rosa que narran un episodio dramático de su vida al que ha querido dar el justo espacio.

"Si Concha hubiese sido un hombre todo el mundo le hubiera bailado el agua. Por eso yo no juzgo lo que hizo o no hizo, sino que he afrontado esta biografía desde la perspectiva de la curiosidad. Decidí ponerla en valor y darle toda la justicia que he podido para limpiarla de esa mirada misógina con la que se la ha mirado", expresa.

Aunque Berrocal reconoce que este libro está hecho con un discurso contemporáneo, su deseo es que "Doña Concha" pueda ser leído por las "abuelas", esas que escucharon a la Piquer siendo jóvenes y que estaban haciendo la comida o limpiando la casa mientras la artista cantaba: "el vino en un barco, de nombre extranjero, lo encontré en el puerto un anochecer".

Pilar Martín