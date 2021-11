Carles Sans "revienta a hablar" tras 40 años de silencio con Tricicle

Barcelona, 3 nov (EFE).- Tras 40 años de silencio con Tricicle, Carles Sans "revienta a hablar" en "¡Por fin solo!", su primer espectáculo en solitario desde que el famoso trío cómico de teatro gestual se despidió de los escenarios.

"Los que vengan a ver mimo, mal, porque no voy a parar de hablar durante hora y media", ha advertido el humorista catalán en una entrevista este miércoles con Efe en el Teatre Borràs de Barcelona, donde estrenará su obra el próximo 17 de noviembre.

"¡Por fin solo!" es el primer montaje de Carles Sans sin sus inseparables compañeros de Tricicle quienes, a pesar de no haber participado en la creación, están muy presentes.

El mismo cartel de la obra es una fotografía de Carles Sans apoyado con cara de satisfacción sobre los perfiles en negativo de Joan Gràcia y Paco Mir, que, "por fin", le han dejado solo.

"La verdad es que les echo de menos en el camerino, hay que tener en cuenta que lo hemos compartido durante 40 años, pero tenía ganas de volar solo y he preferido no contar con ellos en la creación. Si inicias una aventura es mejor no hacerlo con tu mujer", ha bromeado.

Su compañero es en esta ocasión José Corbacho, que codirige el montaje y le ha ayudado a seleccionar entre el abundante material que Carles Sans tenía en el cajón, listo para convertirse en un espectáculo.

Un material compuesto básicamente por anécdotas y confesiones, "todas reales, que llevo años contando a los amigos en el ámbito privado y que tengo comprobado que hacen mucha gracia", ha explicado.

Tricicle está muy presente en el contenido del espectáculo, porque muchas de las anécdotas le han pasado a Carles Sans actuando con sus compañeros, "aunque no todas", puntualiza.

Sans las cuenta en primera persona, en un escenario ocupado solo por él, en lo que podría parecer un espectáculo de monologuista, pero el autor matiza que no es "exactamente un 'show' de monologuista, de la misma manera que el Tricicle no era exactamente un trío de mimo".

"Es más teatral que una obra de 'stand up comedy' -afirma-, porque utilizo el gesto que tantos años he cultivado para recrear los personajes de los que hablo y, además, hay proyecciones de vídeo y una iluminación muy pensada".

La obra, cuyo estreno oficial es el próximo 17 de noviembre en Barcelona, ya se ha podido ver en Bilbao y algunas localidades catalanas en un total de diez funciones, en las que Sans ha podido comprobar que "la gente se ríe mucho".

"Estoy convencido de que el público se lo va a pasar muy bien -ha asegurado-, además nadie me ha dicho que se le ha hecho raro verme hablar sobre el escenario, quizás durante los primeros minutos, pero en seguida entran en el nuevo formato y lo disfrutan".

"Es posible que no se les haga raro porque mi humor trabajando solo es muy parecido al de Tricicle -aclara-. Con mis compañeros siempre representábamos personajes perdedores que se enfrentan a dificultades, y ahora es igual, soy yo metido en líos de los que me cuesta salir".

"Carles es un gran cómico, con una forma muy personal de contar las cosas que me ha hecho el trabajo muy fácil porque traía un material muy bueno", ha apuntado Corbacho, otro humorista de fuerte personalidad.

"Tenemos sentidos del humor diferentes -reconoce Sans-, José es más canalla, pero yo también tengo un puntito canalla. Nos entendemos bien y su mirada externa me ha sido muy útil".

Por Rosa Díaz