Carlos Bardem llama a reflexionar sobre la justificación de la impunidad

Gijón, 9 jul (EFE).- El actor y escritor Carlos Bardem ha redactado su última novela, "El asesino inconformista" (Plaza & Janés), de manera compulsiva durante el confinamiento por la covid-19, con la intención de "incomodar al lector" para que "reflexione" sobre la justificación de la impunidad como factor determinante de una sociedad psicopática.

En la presentación de la obra, la quinta de su carrera literaria, en la primera jornada de la trigésimo cuarta Semana Negra de Gijón, Bardem ha dicho que "no es una apología del asesinato", sino el reflejo de la sociedad española desde el punto de vista de un psicópata.

Protagonizada por Fortunato, un asesino a sueldo que profesa un amor incondicional y febril por su pareja Claudita y mata a dirigentes corruptos por encargo de otros políticos también corruptos, la obra contiene claves policiales, de las novelas de amor, de los libros de viajes y del ensayo sociológico.

Bardem ha explicado este viernes en Gijón que su intención ha sido mostrar la sociedad española, que se ha "vuelto psicopática", desde el punto de vista de un psicópata, de un asesino que por momentos cree que está haciendo el bien, aunque a veces tiene dudas.

Ha destacado que no le gustan los personajes de justicieros en la literatura y que rechaza a los que se toman la justicia por su mano.

Fortunato no es un justiciero, es un tipo muy inteligente que tiene sus propios valores y que escoge a sus víctimas, aunque víctimas y victimarios, los que le contratan, sean la misma cosa, ha afirmado.

En el texto se defiende la idea de que el crimen perfecto existe, cuando se dan las condiciones necesarias como investigaciones que no concluyen o testigos de causas judiciales importantes mueren de aparente forma natural dos días antes de declarar.

"No es natural que un testigo muera de muerte natural o arrojándose por una ventana dos días antes de testificar en un juicio", ha precisado.

Ha explicado que, al contrario de lo que hizo cuando escribió "Mongo Blanco", su anterior novela que le valió el Premio Espartaco de la Semana Negra de Gijón 2020, para la que hizo una profunda investigación histórica, en "El asesino inconformista" recurrió casi exclusivamente a su memoria.

"Me propuse no investigar nada que no requiriera más de unas veinte búsquedas en internet y, sorpresivamente, me encontré unos cuarenta casos de muerte presuntamente natural de testigos clave en casos de corrupción", ha indicado.

Bardem ha dicho que en ese momento dejó de buscar en las redes casos similares, temeroso de que la Policía se presentara en su domicilio para investigar sobre sus intenciones.

Ha añadido que en su "obsesión" por que ninguna de sus novelas se parezca a otra ha intentado hacer "algo nuevo", una "sátira sobre nosotros mismos".

A Bardem no le interesa "encorsetarse en los géneros" literarios, por lo que "El asesino inconformista" tiene de novela negra la parte de crítica social, de historia de amor la relación de los personajes, de libro de viajes los distintos escenarios donde se desarrolla la trama y de ensayo sociológico el reflejo de la sociedad española actual.

"Es un juego metaliterario en el que conviven al menos cuatro novelas distintas", ha subrayado.