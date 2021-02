Carlos Bardem y Mina El Hammani ponen voz a la ficción sonora "The Sandman"

Madrid, 4 feb (EFE).- Como “experiencia increíble” califican los actores Carlos Bardem y Mina El Hammani haber puesto las voces al narrador y a Muerte, respectivamente, en la primera ficción sonora basada en las novelas gráficas de Neil Gaiman, “The Sandman”, una adaptación que estrenará Audible.

"‘The Sandman’ es básicamente un sueño realista, con mucha fantasía, mucho drama, muchas intenciones, mucha vida y mucho aprendizaje”, dice a Efe El Hammami, quien describe a su personaje como “una veinteañera con mucho carisma, muy irónica y muy empática, aunque también es seria, pero siempre desde una perspectiva agradable”.

“A mí me ha dado algo muy bonito que es no tenerle tanto miedo a la muerte”, añade la actriz, debutante en el mundo de la narración de libros, que pone voz a uno de los personajes más queridos por los seguidores de la obra original.

Por su parte, Carlos Bardem, aunque tiene más experiencia dentro de este sector en auge, señala que “siempre es un reto cuando a los actores y a las actrices les quitan la imagen y la gestualidad”. “Nos sentimos un poco desnudos, pero al mismo tiempo es un reto bonito el trasladar emociones e historias tan solo usando la voz”, confiesa.

Audible España le ha reservado al actor madrileño el papel del narrador, el mismo que el propio Neil Gaiman ha interpretado en la ficción sonora original, por lo que para prepararse el papel Bardem ha reconocido que escuchó primero el original para luego darle su "toque personal”.

“Yo al principio escuché lo que había hecho Neil, con esa vitalidad que le ha dado a la narración, y luego opté por hacer mío el papel. Conocía perfectamente la historia que estaba narrando por lo que no fue muy complicado, lo único que cambia es la entonación de las frases en castellano, que en inglés no son equiparables”, apunta a Efe.

La popular serie de novelas gráficas de DC publicadas en 1960 comienza cuando un ocultista intenta capturar a la encarnación física de la Muerte para negociar con ella un trato para conseguir la vida eterna, pero atrapa sin querer a su hermano menor, Morfeo, Rey de los Sueños (interpretado por el actor de doblaje Carlos Di Blasi).

Después de pasar setenta años encarcelado y tras conseguir fugarse, Morfeo emprende una búsqueda para reclamar sus objetos de poder perdidos y reconstruir su reino.

La ficción sonora contará con cerca de 20 capítulos, en los que, según Bardem están adaptados el grueso de las aventuras de Morfeo, Muerte y los Eternos que le cautivaron cuando era pequeño.

“Todo ese mundo que Neil crea, ese mundo con el que conecté mucho gracias a su riqueza, a su variedad, por lo que él ha inventado con los mundos de Tolkien o de Lovecraft. Hay toda una mitología en esta historia fantástica, y creo que todo está plasmado en el libro sonoro”, manifiesta.

“The Sandman” es una de las más exitosas series de novelas gráficas, aclamada a nivel global por su vibrante mezcla de mitología moderna y fantasía oscura, que entrelaza de forma impecable la ficción contemporánea con el drama y la leyenda históricos.

Por ello, para recrear todo ese mundo y diferenciarse con el resto de libros narrados, ambas adaptaciones -la original y la española- han decidido contar con un elenco de más de 100 actores e introducir música, efectos y cadencias para “darle más potencia” a la historia contada.

“Todo esto hace que este proyecto se convierta en uno distinto a todos lo que hay ya en el mercado y, a la vez, es mucho más personal. La ausencia de imágenes hará que el oyente se tenga que imaginar el mundo y cree una atmósfera determinada gracias a las voces y a los sonidos”, destaca El Hammami.

La producción de “The Sandman” en inglés, estrenada el pasado verano, llegó al primer puesto de obras de ficción en audio de The New York Times y alcanzó el número uno de ventas de títulos de ficción y no ficción en Reino Unido.

Tal ha sido su éxito que Audible ya está preparando una segunda entrega en la versión inglesa y adaptaciones en francés, alemán e italiano.

Silvia García Herráez