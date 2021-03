Carlos Hipólito y Roberto Álamo intercambian roles de bueno-malo en “Caronte”

Madrid, 11 mar (EFE).- El actor Carlos Hipólito suele hacer papeles de bueno, mientras que a Roberto Álamo siempre le ofrecen ser el malo, salvo en excepciones como “Caronte”, la nueva serie de Cuatro en la que participan estos dos actores que están felices de poder explorar nuevos registros.

“Estoy feliz de haber podido interpretar este personaje porque me da la oportunidad de explorar otros registros. Ojalá me den más papeles de malo porque me divierte mucho hacerlos”, ha contado este jueves Hipólito en una rueda de prensa virtual.

El actor interpreta a Paniagua, un comisario corrupto, responsable de que Caronte pase diez años en la cárcel. Caronte (Álamo) estudia derecho en prisión y se dedica a limpiar su honor y a ayudar a otras personas encarceladas injustamente.

“Al contrario que Carlos, generalmente eligen que yo sea el malo, tampoco entiendo muy bien por qué. Me alegra cuando me dan un papel que no es de malo porque puedes desarrollar más tu paleta artística”, ha apuntado Álamo.

Caronte, ha añadido el intérprete de "Que Dios nos perdone" y "Antidisturbios" es “un personaje con muchas aristas”. “Es un policía con una vida difícil que es acusado de un crimen que no ha cometido y pasa diez años en la cárcel. Allí estudia derecho, reabre su caso, demuestra su inocencia”.

Cuando sale de la cárcel, “sigue tres ejes vitales: encontrar a la persona que le acusó falsamente, ayudar a la gente que no ha tenido la presunción de inocencia y recuperar el afecto de su familia”, entre ellos el de su hijo, interpretado por Álex Villazán.

Caronte está acompañado en su papel de justiciero de una socia, protagonizada por Miriam Giovanelli, una abogada que es “la antítesis de Caronte”, ha contado la actriz. El reparto principal lo completa Belén López.

Producida en colaboración con Big Bang Media, con guion de Verónica Fernández (“Hache”), a lo largo de sus tramas la serie invita a reflexionar sobre la justicia, la presunción de inocencia y sobre cómo el camino hacia la verdad es, en ocasiones, muy sinuoso.

Según ha explicado el director general de contenidos de Mediaset España, Manuel Villanueva, serán 13 episodios que se estrenarán en el "prime time" de Cuatro en los próximos días y suponen la vuelta de producción propia de series a Cuatro.

“Obedece a un plan de relanzamiento de Cuatro. Hay una serie de acciones que van encadenadas y coordinadas y una de ellas es implementar la ficción nacional”, ha precisado.

Producida por Mediaset en colaboración con Big Bang Media, la serie será ofrecida también por Amazon Prime Video en todo el mundo, en versión original, francés e italiano, al día siguiente de su emisión en Cuatro.