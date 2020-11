De Carlos de Inglaterra a Antonio Banderas, moda con alma sostenible

Madrid, 20 nov. (EFE).- La moda sostenible ya no es cosa de "hippies" ni románticos, sino un modo de vida, una emergencia medioambiental, muy presente en actores, cantantes, modelos y miembros de la realeza como Carlos de Inglaterra, que acaba de lanzar su propia colección de moda ecológica.

Defensor del medioambiente y un apasionado del universo textil, Carlos de Inglaterra, ha debutado en el sector de la moda sostenible con una colección de 18 piezas: 10 femeninas y 8 masculinas, creada por estudiantes italianos y confeccionada en Escocia por artesanos británicos.

La asociación solidaria que preside el príncipe Carlos, The Prince's Foundation, se ha unido con el portal de moda Yoox Net-A-Porter para lanzar esta colección de moda que une el lujo con el desarrollo sostenible.

Las prendas de esta colección cápsula, inspirada en la obra de Leonardo da Vinci, están pensadas para permanecer en el armario durante muchos años. Su precio oscila desde los 425 euros (504 dólares) de un jersey de cachemira a los 1.395 euros (1.655 dólares) de un abrigo de lana.

Elaboradas en cachemira y lana de Escocia y seda biológica italiana, las prendas permiten "redescubrir la importancia que juega la naturaleza y conocer el origen de los materiales naturales.Es una locura ese punto de vista de fabricar y tirar", declaraciones que se recogen en el perfil de Instagram de Clarence House, residencia oficial de Carlos de Inglaterra y su esposa, Camilla Parker, en Londres.

El primogénito de la reina Isabel, en 1980, adquirió unos terrenos en Highgrove, conocida por la finca verde, donde comenzó un proyecto de agricultora ecológica, en donde apostó por cultivar semillas locales para garantizar la supervivencia de especies centenarias y también desarrolló alimentos orgánicos, bajo el nombre "Duchy Originals".

En una entrevista a Vogue que concedió con motivo del lanzamiento de su colección, el príncipe de Gales dijo: "No me gusta tirar nada, me gusta que las cosas me duren lo más posible. Por eso, pido que me arreglen los zapatos, me ajusten la ropa... Incluso me ponen un parche, si es necesario".

Una idea a la que se suma la actriz Emma Watson que desde su página web "Feel Good Style" apoya la moda lenta y la belleza natural. Para la protagonista de "La bella y la bestia" (2017) -también Embajadora de ONU Mujeres-, promover la moda justa y los estándares éticos es algo que está muy alineado con sus valores personales.

Desde hace muchos años, Watson está muy implicada en la concienciación de la moda respetuosa con el medioambiente y con la artesanía: junto con la marca británica "People Tree" ha participado en colecciones de ropa orgánica, y con la diseñadora Alberta Ferretti para producir una gama ecológica llamada "Pure Threads".

Actores, cantantes y modelos echan mano de su popularidad para impulsar grandes causas, crear fundaciones o brindar apoyo, es el caso de la "top" Christy Turlington que pone su granito de arena con la creación de una serie "Subprocesos: Impulsando la moda", diez capítulos en los que se esfuerza en explicar la importancia de la moda lenta y la necesidad de salarios justos y derechos humanos.

Robin Wright fundó junto a su amiga, la diseñadora Karen Fowler, "Pour Les Femmes", una firma artesana y de conciencia social que nació con vocación de donar gran parte de la facturación a varias organizaciones que apoyan a las congoleñas víctimas de la violencia.

Experta en el estilo de vida respetuoso con el planeta, Gwyneth Paltrow también apuesta por moda lenta y se ha asociado con la empresa "Amour Vert" para crear una línea de camisas de moda ecológica que están hechas de telas orgánicas, teñidas con tintes naturales.

No es la primera vez que la protagonista de "Shakespeare in love" (1998) defiende la moda sostenible, también ha colaborado con la diseñadora Stella McCartney, pionera en la moda lenta dentro del lujo.

El actor Antonio Banderas, promesa del diseño de moda, formado en la prestigiosa escuela Central Saint Martins de Londres, ha dado el primer paso en esta nueva andadura con el claro objetivo de preservando el medioambiente.