Carlos Saura: "Me da terror que digan que soy un clásico"

París, 28 may (EFE).- Inmerso en el rodaje de dos documentales, un corto, una obra de teatro y una serie sobre Lorca, el cineasta español Carlos Saura recibió este viernes un homenaje en París donde pidió al público que no lo llamen "clásico", una definición que lo aterroriza.

"Un clásico es una persona que se ha muerto ya, y yo todavía no quiero desaparecer. Llamadme lo que os dé la gana, pero no un clásico, por favor, que me da miedo", dijo en un encuentro virtual con estudiantes de la Sorbona en el Instituto Cervantes de París, instituciones que le rindieron el homenaje.

En el acto, bautizado con el nombre homónimo de un libro que acaban de publicar en español una veintena de especialistas y profesores universitarios, "Carlos Saura y el arte de heredar", el director aragonés, de 89 años, habló de sus múltiples intereses artísticos y de los proyectos que lo tienen aún muy ocupado.

"AÚN APRENDO"

El director de películas como "Carmen", "Cría Cuervos" o "La Caza" dijo sentirse identificado con el dibujo de Goya en el que un hombre muy anciano se ayuda de dos muletas para andar y dice: "Aún aprendo". Un lema que refleja su estado de ánimo y su intensa actividad intelectual.

Con su característica humildad y espontaneidad, Saura dijo haber leído el recién publicado libro de forma rápida porque le abruma mucho que hablen sobre él, y, a excepción del claro impacto que tuvo la Guerra Civil en su infancia o referencias directas como Luis Buñuel, trabaja por intuición y no le gusta analizarse a sí mismo.

"Fuera de eso no tengo ni idea. Cualquier manifestación artística es el trabajo de muchas cosas, no me atrevería a juzgarme a mí mismo. El psicoanálisis y la psiquiatría me dan terror", aseveró.

El acto, de modalidad híbrida, fue uno de los primeros que pudo celebrar el Instituto Cervantes de París tras la reapertura en Francia de salas culturales la semana pasada.

Se trató de un evento junto a la Facultad de Letras de la Sorbona, la Embajada de España y la Universidad Carlos III de Madrid, que organizaron varias mesas redondas en torno al libro, que analiza cómo dialoga Saura con otras artes.

"El cine de Carlos Saura ha ido recuperando toda la cultura anterior a la Guerra Civil, la cultura liberal, las grandes figuras, y ha reflexionado sobre la identidad de España en dimensiones pictóricas, literarias, fotográfica. Es un cine total", dijo a EFE una de las comisarias de la publicación, Nancy Berthier.

Berthier, profesora de artes visuales hispanas en la Sorbona, cree que Saura es una figura que trascenderá en la historia del cine, porque su obra "no envejece", y defendió que no hay otro libro que abarque todas las facetas del aragonés, para el que ha solicitado a Francia que le otorguen la Legión de Honor, el mayor reconocimiento al mérito.

LAURA DEL SOL

En el evento participó además de manera presencial la actriz Laura del Sol, uno de los rostros míticos del cine de Saura tras encarnar el personaje protagonista de Carmen.

Del Sol es además la protagonista de la nueva publicación del Grupo de Investigación de la UC3M Tecmerin (Televisión-cine: memoria, representación e industria), un librito con una larga entrevista en la que desvela con detalle su carrera, su vida en París, donde lleva viviendo 34 años, y reflexiones sobre la industria.

"Si tengo la suerte de estar aquí es gracias a Carlos (Saura)", dijo Del Sol durante el acto, donde habló además de su periplo como actriz al asistir a los Óscar, al Festival de Cannes hasta en cuatro ocasiones consecutivas, y trabajar con directores de renombre internacional.

La actriz y exbailarina, inmersa desde hace años en proyectos de formación y divulgación del cine español en Francia junto al programador de festivales y periodista José María Riba, fallecido en 2020, continuará ahora como presidenta de la asociación "Españolas en París", una muestra de cine español y latinoamericano en París.

Tras la muerte de Riba, su creador, el festival no iba a seguir adelante, pero finalmente volverá a celebrarse del 16 al 22 de junio después de que la Embajada española y el Instituto Cervantes se ofrecieran a responsabilizarse de la organización.

Por María D. Valderrama