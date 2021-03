Carme Elias recuerda a sus personajes y a "las personas encarceladas injustamente" al recibir el Gaudí de Honor

Barcelona, 21 mar (EFE).- La actriz Carme Elías ha recordado a sus personajes y a "las personas encarceladas injustamente" en el discurso de recepción del Premio Gaudí de Honor, durante la gala de entrega de los galardones que concede la Academia del Cine Catalán.

Presentada por la actriz Vicky Peña, Elias, que ha sido reconocida por la Academia por ser una "actriz versátil que ha hecho teatro, cine y televisión, siempre con excelencia", ha dicho que en el escenario además le acompañaban otras personas "invisibles": "todos los profesionales que me han apoyado, los que están y los que no están, y también los personajes que he interpretado".

Ha confesado que los actores se alimentan de la vida para construir los personajes, a veces consciente y otras inconscientemente.

En la construcción de esos personajes, ha comentado que "pase lo que pase, con sus miedos, sus valentías, sus incertidumbres, debes encontrar la medida del personaje, y si no lo encuentras, tienes que hacer un salto mortal".

Elias ha revelado que todos han dejado su huella, y que "tienes que escuchar a los personajes para hacer de la vida un camino de luz y no de oscuridad".

Ha dedicado el Gaudí de Honor al público, "sobre todo, en este último año en el que cada butaca ha sido una entrega incondicional a esta aventura que es el cine".

Antes de cerrar su discurso con unos versos de Jacint Verdaguer, ha tenido "un pensamiento para las personas encarceladas injustamente que deben poderse expresar en una sociedad civilizada como la nuestra".

Su extensa y exitosa carrera audiovisual incluye trabajos con cineastas como Francesc Bellmunt, Pere Portabella, Isabel Coixet, Fernando Fernán-Gómez, Pedro Almodóvar, Javier Fesser o Carlos Vermut.

Ha recibido reconocimientos como el premio Nacional de Cinematografía de la Generalitat, el premio Sant Jordi, el Goya a la mejor actriz o el premio Unión de actores.

Carme Elias (Barcelona, 1951) descubrió su vocación en el teatro de su barrio del Clot junto a un gran maestro que le enseñó las bases de la escena, y posteriormente estudió en el Instituto del Teatro y en la escuela de Lee Strasberg en Nueva York.

En el teatro inició su carrera en 1974 con "La señorita Julia", bajo la dirección de Adolfo Marsillach, y seis años después participó en el montaje de "Terra Baixa", de Àngel Guimerà, papel que la consolidó en la escena teatral.

Su primera experiencia en el cine fue con "L'orgia" (1978), de Francesc Bellmunt, filme controvertido por haber sido uno de los primeros que tenía un alto contenido sexual durante la Transición española.

Ha actuado bajo las órdenes de cineastas de referencia del cine catalán: "Massa vell per morir jove" (1987) de Isabel Coixet; "Pont de Varsovia" (1989) de Pere Portabella, que le valió el premio de Cinematografía de la Generalitat a la Mejor actriz; "Capità Escalaborns" (1990) de Carles Benpar, "Els de davant" (1993) de Jesús Garay; o "Morir (o no)" (2000) de Ventura Pons.

En el ámbito del cine español, destacan títulos como "Stico" (1985) de Jaime de Armiñán, "Los peores años de nuestra vida" (1994) de Emilio Martínez-Lázaro, "La flor de mi secreto" (1995) de Pedro Almodóvar, "Sinfonía desconcertante" (2004) de Belén Santos, con el que ganó el premio especial del jurado del Festival de Cine de Indianapolis, "Los aires difíciles" (2006), de Gerardo Herrero, o "Planes para mañana" (2010), de Juana Macías.

"Camino" (2008), de Javier Fesser, donde encarna a la madre de una niña que muere de cáncer en una familia del Opus Dei, la llevaría a ganar el premio Goya a la mejor actriz, y otros muchos galardones, entre los que destacan los de la Unión de actores, el Sant Jordi de RNE o el Premio Butaca.

Más recientemente, por "Quién te cantará" (2018), de Carlos Vermut, fue nominada al Premio Gaudí a Mejor actriz.

Carme Elias trabaja actualmente en un nuevo proyecto de la directora venezolana Claudia Pinto, con quien ya ha rodado dos películas, "La distancia más larga" y "Las consecuencias".

Como actriz de doblaje, Carme Elias ha prestado su voz a las actrices Demi Moore, Daryl Hannah, Sigourney Weaver o Nastassja Kinski.