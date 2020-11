Carulla, matriarca de la actuación y maestra de la generación más joven

Barcelona, 24 nov (EFE).- La muerte de Montserrat Carulla, fallecida este martes a los 90 años, deja al mundo del teatro sin su matriarca y la maestra de la generación más joven de actrices, que han visto en ella el espejo en el que reflejarse.

Multifacética, Carulla cultivó no sólo el teatro, sino también la televisión, que la convirtió en una cara muy popular, especialmente por su participación en series de TV3, el doblaje, y el cine.

Sobre las tablas protagonizó numerosos clásicos de Shakespeare ---"Romeo y Julieta", "Hamlet", "Mucho ruido y pocas nueces" y "Las alegres casadas de Windsor"-, también "Pigmalión", de George Bernard Shaw; "La gata sobre el tejado de zinc caliente", de Tennessee Williams o "Los hijos del Sol", de Maxim Gorki.

También interpretó clásicos del teatro español, como "Don Juan Tenorio", de Zorrilla; "La dama duende", de Calderón de la Barca; "El caballero de Olmedo", de Lope de Vega; "Luces de bohemia", de Valle Inclán o "La ira del humo", de Antonio Buero Vallejo.

Carulla ejerció también de defensora del catalán y de la cultura catalana y, de ahí, su participación en grandes clásicos de la literatura catalana, entre ellas "Poema de Nadal", de Josep Maria de Sagarra; "La plaça del diamant", de Mercè Rodoreda; "Mort de dama", de Llorenç Villalonga; "Maria Rosa", de Àngel Guimerà; "Primera història d'Esther", de Salvador Espriu; o la adaptación teatral de "El quadern gris", de Josep Pla.

La veterana actriz era además la cúspide de una saga dedicada al teatro y la actuación: casada con el actor de doblaje Felip Peña, madre del director Roger Peña y la actriz Vicky Peña, ésta casada con otra figura del teatro español y catalán, Mario Gas, y abuela de los actores Miranda Gas Peña y Aleix Peña, con quien compartió las tablas en su despedida en 2016 con la obra "Iaia!".

Carulla no quiso morir sobre las tablas del escenario, prefirió bajar el telón por propia voluntad antes de que la echaran, como ella misma bromeaba, y su despedida fue en 2016 junto a los suyos, bajo la dirección de su hijo Roger Peña y junto a su nieto Aleix Peña, en una comedia en la que daba vida a una abuela socarrona que hacía la vida imposible a su nieto.

"Rigurosa, exacta, brillante", así se refería Mario Gas hoy a su suegra, a la que también dirigió en numerosas ocasiones, y ha añadido que era una "actriz intuitiva y con una técnica fantástica", que atesoraba "una línea directa de conexión con el público".

Desde la experiencia de vida y la veteranía de las tablas, Carulla subió en 2013 al escenario de la gala de los Premios Gaudí de la Academia del Cine Catalán para recoger el Gaudí de Honor y pronunció aquella frase de "soy Montserrat Carulla, actriz, catalana e independentista", un mantra con el que comenzaba todos sus recitales de poesía.

Su compromiso con el entonces creciente movimiento independentista la llevó a figurar en la candidatura de Junts pel Sí, que aunaba las siglas de Convergència y ERC, por Barcelona en el número 81, junto a otras caras conocidas.

En la campaña electoral su experiencia en el teatro no le impidió resbalar con una polémica declaración en la que dijo que el dictador Francisco Franco "en los años 60 nos envió a mucha gente, cargó trenes con gente, para ver si de alguna manera nos diluía", unas palabras que aseguró que se habían tergiversado y que luego matizó, pero que no le evitaron críticas de sus adversarios políticos.

En su última entrevista, hace dos meses, confesó al periodista Albert Om en RAC1 que "ser actriz no es un trabajo, es un privilegio".

"No echo en falta la estima del público en el teatro porque cuando salgo por la calle todavía se me acerca la gente", señalaba Carulla, que consideraba: "No he sido mala persona, por eso estoy en paz".

Jose Oliva