En mi casa, en la tuya o en Londres, pero siempre con Iván Ferreiro

No hay playas en Londres desde las que ver casas vacías, tampoco parece buena idea estar sin paraguas y sin ropa, ni siquiera en una tarde de julio. Expectante, el público londinense, no vio pasar un cometa, ni bajar un platillo volante, pero sí disfrutó de Iván Ferreiro, en plenitud y en casa.

Al amparo del teatro The Grand, en el oeste de Londres, Ferreiro reunió sus composiciones más añejas junto a las pertenecientes a su último trabajo 'Casa' (2016) y creó un escenario de sensaciones en el concierto celebrado este viernes dentro del ciclo Rock Sin Subtítulos, que trae a artistas españoles al Reino Unido.

No tardó en arrancar con los clásicos el músico gallego. 'Me Toca Tirar' fue la apertura a un show que continuó con temas de su último álbum y temas de su pasado más reciente como 'El Viaje de Chihiro' con su estribillo de "te quiero, pero no sé bien por qué", que indica que todo está listo para que comience la acción.

Si de algo se componen los conciertos del que fuera líder de Los Piratas es de contrastes, por eso cuando suena 'La Otra Mitad', uno de los temas más animados de 'Casa', el optimismo inunda el ambiente, mientras que cuando es 'Ciudadano A' la elegida del público, sabe que llega un momento más intimista.

Ese en el que piezas como 'El Pensamiento Circular' y 'Canciones para el Tiempo y la Distancia' se mueven como el público en los primeros compases de un concierto, lentos y tímidos, pero sabiendo que lo mejor está por llegar.

A 'Dies Irae', tema de los que más incide más en el rock 'n' roll, le prosiguió 'Extrema Pobreza', del álbum de 2008 'Mentiroso Mentiroso', un pasado al que Ferreiro siempre mira para no olvidar.

Y eso que este Ferreiro ya no es el mismo que se sentaba al piano en 'Confesiones de un Artista de Mierda' (2011), y ahora luce barba y un look más rebelde y despreocupado, pese a las 47 primaveras que cuelgan de su micrófono.

Pasado el hemiciclo del concierto llega la siempre genial 'El Equilibrio es Imposible' y algunas composiciones de la banda de la que fuera líder, Los Piratas.

'M', como canto a la nostalgia y las relaciones rotas, y 'Años 80', como uno de los clásicos más reconocibles del extinto grupo desataron los coros entre el público y entonaron a Ferreiro, que encaró la recta final del concierto, con una mezcla del pasado y el presente.

"Desde que os fuisteis se fue todo a la mierda", gritó a los españoles reunidos en la sala, antes de invitar al público a cantar a coro 'Promesas que No Valen Nada'.

'El Dormilón' y la animada 'Cómo Conocí a Vuestra Madre', unidas a 'SPNB' (Son Preciosos Nuestros Besos), dieron paso al gran momento de la noche.

Ese en el que Ferreiro arrancó con una versión de 'Diecinueve', de los sevillanos Maga, que poco a poco se fue fundiendo con 'Turnedo', himno generacional de la discografía del gallego.

Las notas y acordes de 'Turnedo' echaron el cierre al espectáculo, que se alargó hasta casi las dos horas, para todos aquellos que prefieren quedarse y aguantar en lugar de tener el valor para marcharse.

Iván Ferreiro actuará este sábado en Dublín (Irlanda) antes de embarcarse en una gira por América que le llevará, entre otras fechas, a Guadalajara (México) el próximo 11 de mayo.

Por su parte, Rock Sin Subtítulos traerá a Londres a Berri Txarrak, el 18 de mayo, y a Lori Meyers el 26 de mayo. Manuel Sánchez Gómez.