"La casa de papel": Así ven otros creadores la serie que lo ha cambiado todo

Madrid, 1 dic (EFE).- Un potente foco sobre todo un sector, un parteaguas para la ficción española, un inexplicable y mágico bombazo, una combinación perfecta de ingredientes elegidos y balanceados… Así ven a “La casa de papel” otros creadores de ficción española, quienes sí están de acuerdo en algo: la serie fue el comienzo de una revolución en el sector.

El éxito de la saga, el boom de las plataformas y el cambio en los hábitos de consumo de los telespectadores (potenciado por la pandemia) han hecho explotar al audiovisual español, que ha pasado de producir 38 series en 2015 a 75 en 2020 (según un informe realizado por PWC).

En entrevistas con Efe, diversos creadores analizan el éxito y el impacto de la serie, que el próximo viernes estrena en Netflix sus cinco últimos capítulos.

AITOR GABILONDO (“PATRIA”, "MADRES")

"LCDP es un hito en la historia de la televisión en streaming en el mundo en general, y para España en particular. Nos ha hecho tomar conciencia de la potencia del streaming, de hasta dónde se puede llegar. Ha sido una sorpresa para todo el mundo y un orgullo, su éxito es muy bueno para todos. Además, que haya una serie tan emblemática también ayuda a que, gracias a ese carril abierto, entren series minoritarias. Si Netflix no hubiera dado este pelotazo otras plataformas como Filmin no existirían. Si no hay ground, no hay underground".

"Sobre porqué ha funcionado, es imposible sacar un patrón. Es una historia muy vistosa, llamativa y original. Pero hay muchas que son así y no triunfan. Tiene algo mágico, que es inaprensible, lo que todo el mundo busca, y a veces pasa y a veces no. No se sabe y eso es lo mágico".

CARLOS MONTERO ("ÉLITE", "FÍSICA O QUÍMICA")

"Nos ha animado a todos los creadores saber que es posible que nuestros productos se vean a ese nivel global. Va a ser muy difícil llegar al éxito de audiencia que ha tenido LCDP, pero está bien saber que se puede (...) Hoy Netflix y las demás plataformas nos han puesto a los creadores en el punto de mira y nos han dado el poder para contar las historias que queríamos contar. Quizás antes el poder estaba en las productoras y ahora en nosotros".

"El éxito también tiene que ver con que tu obsesión coincida con la obsesión del resto del mundo. LCDP llega en un momento muy determinado y conecta de una manera muy profunda con el espectador por esta crisis social, porque son ladrones justicieros que no solo están robando, están robando a los bancos, a la Casa de la Moneda. Ahí hay algo muy gratificante que Álex Pina (creador) y Esther M. Lobato (guionista) han sabido captar y contar de maravilla".

JOSÉ VELASCO ("EL CID")

"La ficción española estaba en un nivel de calidad muy alto y hay estas cosas que se llaman cisnes negros. De repente aparece un producto que en televisión abierta no había sido exitoso y sin embargo a través de los nuevos patrones de consumo de las plataformas se convierte en un fenómeno mundial. La calidad estaba ahí, pero en el soporte inadecuado. (...) El talento de Álex Pina creando esa serie, con un equipo de gente detrás que representa la excelencia en todos los campos, han hecho que la ficción española se empiece a ver de otra manera, que otras series empiecen a abrirse camino. Probablemente ahora estamos en el top tres mundial, en cuanto a notoriedad, producto, calidad y originalidad. Ha sido un antes y un después".

JAVIER HOLGADO ("EL DESORDEN QUE DEJAS”)

"Se veía que era un producto muy diferente a lo que hacíamos en España. Parecía una serie americana, y eso aquí no lo habíamos hecho nunca, esas secuencias de montaje, esos personajes, esa acción. Y, por supuesto que fue un cambio radical. De cara al extranjero lo que vieron fue la manera de producir que tenemos, que sacamos un trabajo adelante con el mínimo presupuesto y en las peores condiciones. Se vio que con menos dinero que otros países estábamos dando unos productos que se equiparaban a los suyos. Ha sido la carta de presentación al mundo de la ficción española".

CARLOS GARCÍA MIRANDA ("LOS PROTEGIDOS: EL REGRESO")

"El éxito de LCDP nos ha venido bien a todos. Desde fuera nos miran, nos buscan. Aquí las cosas se hacían bien y solo había un tema que nos faltaba, dinero. Yo llevo 15 años trabajando en series y nunca he visto una falta de talento. Lo que sí he visto es falta de pasta. Hemos hecho series con unos presupuestos que querías echarte a llorar".

"LCDP tiene unos personajes súper bien construidos. Son personajes negativos y eso es muy atractivo y novedoso porque estábamos obsesionados con que los protagonistas fueran buenos y no estuvieran muy manchados. Sin embargo, LCDP apostó por lo contrario, por personajes manchados, pero por otro lado los cargó de emociones positivas y logró generar esa identificación con el espectador".

ANTONIO SÁNCHEZ OLIVAS ("AÍDA", "7 VIDAS", "EXPRESS")

"En este país la ficción ha evolucionado y se están haciendo hace años cosas muy interesantes. Y LCDP ha venido a refrendar todo ese trabajo, poniéndole una guinda, que es ese reconocimiento a nivel mundial (...). LCDP lo que ha hecho es poner el foco en que la ficción española lleva años haciendo productos que están a nivel de grandes producciones, incluso americanas. Lo que nos ha servido es para darnos cuenta de que estamos en un camino de recoger los frutos que se llevan sembrando desde hace años".

