Catherine O'Hara y Eugene Levy, doblete cómico de "Schitt's Creek" en Emmy

Los Ángeles (EE.UU.), 20 sep (EFE).- Los veteranos Catherine O'Hara y Eugene Levy, de "Schitt's Creek", hicieron doblete hoy como mejor actriz y mejor actor de una comedia, respectivamente, en la 72 edición de los Emmy, que se está celebrando hoy en Los Ángeles (EE.UU.) de manera virtual por el coronavirus.

O'Hara dijo que estará "siempre agradecida a Eugene y Dan Levy", creadores y coprotagonistas de esta serie sobre una familia rica que debe recomenzar su vida tras arruinarse, por haberle permitido interpretar en la pequeña pantalla a una mujer de su edad.

O'Hara, que apareció por videoconferencia desde una sala en la que estaban sus compañeros de "Schitt's Creek", se impuso a las también nominadas Christina Applegate y Linda Cardellini (ambas por "Muertos para mi"), Issa Rae ("Insecure"), Rachel Brosnahan ("La maravillosa señora Maisel") y Tracee Ellis Ross ("black-ish").

Phoebe Waller-Bridge por "Fleabag" había sido la ganadora del año pasado en esta categoría.

Justo después del premio de O'Hara llegó el galardón para Eugene Levy, que se coronó como mejor actor de una comedia en una categoría en la que también estaban nominados Don Cheadle ("Black Monday"), Anthony Anderson ("black-ish"), Ramy Youssef ("Ramy"), Ted Danson ("The Good Place") y Michael Douglas ("El método Kominsky").

Bill Hader, el protagonista de "Barry", se había llevado el Emmy al mejor actor de comedia en las dos últimas galas de estos premios que están considerados como los más importantes de la industria televisiva.

"Es irónico que con el papel más serio que he interpretado me dé un Emmy al mejor actor cómico, así que ahora me pregunto de verdad qué he estado haciendo en los últimos cincuenta años", bromeó Eugene Levy.

También agradeció de forma muy sincera a su hijo Dan, el otro cerebro de "Schitt's Creek", por las seis temporadas de esta serie.

Justo después del premio a Eugene Levy, su hijo consiguió el Emmy al mejor guion de una comedia también por "Schitt's Creek".

La 72 edición de los Emmy se está celebrando hoy en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) con un evento virtual presentado por Jimmy Kimmel pero sin famosos invitados ni alfombra roja debido a la pandemia del coronavirus. EFE

