El CDN rinde homenaje a Gerardo Vera con "Macbeth",una obra "llena de poesía"

Madrid, 25 nov. (EFE).- El Centro Dramático Nacional (CDN) rinde homenaje al escenógrafo y director de teatro y cine Gerardo Vera con la puesta en escena de "Macbeth", un montaje "lleno de poesía" que él estaba preparando cuando falleció por la covid-19.

"El fallecimiento de Gerardo Vera fue un 'shock', ha dejado un vacío difícil de llenar y nos ha legado este proyecto que no pudo acabar", ha explicado este miércoles en rueda de prensa Alfredo Sanzol que ha tomado la riendas de esta obra, su primer montaje como director del Centro Dramático Nacional.

Este "Macbeth" es una versión libre, creativa, "llena de poesía", ha dicho el director, que ha apostado por contar "el vacío vital que todos sentimos y que puede conducir a realizar cosas que dañan a uno mismo".

La historia de "Macbeth" es oscura como una pesadilla, y todos se sumergen en ella. "Es viscosa y espesa como la brea y la sangre. El mundo entero está cubierto de sangre", escribió el propio Gerardo Vera sobre esta obra capital del Shakespeare, que se podrá ver del 27 de noviembre al 17 de enero de 2021 en el Teatro María Guerrero.

"Es material y física, fluye de los cuerpos de los asesinos, se adhiere a sus manos, a sus rostros y a sus puñales. Es la imagen del mundo ahogada en la violencia pegajosa de la sangre. Es una infección del alma, concreta, palpable, corporal y asfixiante", decía de la obra el polifacético Vera, responsable del Centro Dramático Nacional (CDN) entre 2004 y 2011.

"Ha sido una gran responsabilidad llevar a cabo este homenaje a Gerardo", ha dicho un emocionado Sanzol quien arrancó los ensayos el pasado 3 de octubre con notas que Vera había escrito en cuadernos y libros.

Anotaciones en las que incluía uno de los temas que más obsesionaba al director de "La Celestina" (1996), "la pérdida de la inocencia", ha revelado Sanzol.

Acompañado en la rueda de prensa por los actores Carlos Hipólito y Marta Poveda y por el autor del texto, José Luis Collado, Sanzol (Madrid, 1972) ha deseado que este montaje "salga mejor" que si fuera uno suyo.

Carlos Hipólito es el intérprete seleccionado por Vera para convertirse en el temido noble escocés, un individuo dominado por la ambición.

"Es un personaje que habla del niño que hemos sido, que siempre nos acompaña y que unas veces muere antes y otras después, la inocencia", ha explicado Hipólito, que se ha mostrado "feliz" de volver al teatro clásico después de hacer mucho contemporáneo.

"No sé por qué me eligió, le dije que no era el adecuado", ha advertido el intérprete de "Ninette" (2005), aunque ha reconocido que Gerardo no buscaba un físico, sino un actor "que contara el viaje de la luz a la oscuridad, un guerrero, sensible, noble".

Marta Poveda, a su vez, interpreta a la mujer más malvada del teatro, "Lady Macbeth". "Es uno de los personajes más complejos a los que me he enfrentado", ha revelado Poveda.

La actriz ha reconocido que es su primer "Shakespeare" y que nunca hubiera imaginado despedirse de Vera con un personaje tan intenso, capaz de manipular y amar a partes iguales.

"Gerardo siempre me dejó bailar y equivocarme para hacer este trabajo", ha explicado Poveda, que, entre lágrimas, ha asegurado que está viviendo "una experiencia tan bonita como dolorosa".

Con "Lady Macbeth" hay un gran prejuicio, "se ha convertido en símbolo de la mujer malvada", ha contado Sanzol, quien añade que dirigiendo la función se ha dado cuenta de que es falso: "Es un prejuicio machista".

Junto a Hipólito y Poveda aparecen en escena Alejandro Chaparro, Jorge Kent, Fran Leal, Borja Luna, Markos Marín, Álvaro Quintana, Agus Ruiz, Chema Ruiz, Mapi Sagaseta y Fernando Sainz de la Maza.