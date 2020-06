El mundo celebra la "humanidad", la "luz" y las canciones de Pau Donés

Por sus canciones, por su humanidad y por su resistencia frente al desánimo hasta el último minuto, la muerte de Pau Donés a los 53 años a causa del cáncer ha desatado este martes un mar de reacciones muy sentidas desde todos los órdenes de la vida.

"Sé que morir no es más que estar un tiempo fuera. Sé que vivir es entender que el cielo espera. Me niego a despedirme de ti... Estés donde estés, estás y simplemente te abrazo, querido Pau!!!!!", exclamaba la compositora e intérprete Rosana, una de las más sentidas en su mensaje.

Apenas unos minutos después de que saltara la noticia, cerca de las 11 horas, las redes se han empezado a llenar con comentarios de despedida por parte de compañeros de profesión como Rayden, que lo ha calificado de "genio, con la sonrisa por delante", o de Rozalén, que lo ha llamado "eterno".

"Que la tierra te sea leve. Aquí te cantaremos siempre", ha escrito la manchega, casi a la par que el actor y director de cine Santiago Segura afirmaba: "Adiós compañero, celebraremos tu música y tu vitalidad...".

Más palabras han llegado por parte de Estopa ("Descansa, kerido compañero") u Hombres G ("Se va un grande, un gran luchador. Nos quedan sus canciones...").

Entre los artistas, algunos tan jóvenes como Alba Reche ("Gracias por todo tu arte") o Dani Fernández: "Nos ha dejado un referente para tantas generaciones que hemos llegado después. Sus canciones seguirán siempre con nosotros. Un genio de talento inmenso. Hoy la música pierde otro maestro".

Los homenajes no se han limitado a sus colegas más directos, sino a muchas ramas como la del cine y la televisión, con palabras de José Corbacho ("Hizo nuestra vida un poquito mejor con su música y con su espíritu libre"), Antonio de la Torre ("Un ejemplo de lucha, de humanidad, de talento") o Tristán Ulloa ("Se va un tipo lleno de luz").

"Cualquier persona que haya conocido a Pau Donés os dirá que era UN ENCANTO y una persona sin ego, algo muy difícil de encontrar en el mundo de la música. Un beso enorme a su familia", ha dejado publicado la escritora Lucía Etxebarria.

Por su labor filantrópica ha recibido también el homenaje de organizaciones como Open Arms ("Te cantaremos siempre").

La política no ha permanecido ajena. Así, el Ministerio de Cultura ha recuperado parte de la letra de uno de sus temas: "Eso que tú me das / No creo lo tenga merecido / Por todo lo que me das / Te estaré siempre agradecido".

También el PSOE, que ha hecho suyas unas palabras del propio Donés: "La vida es una y ahora: vivámosla. Vive el momento, no pensando en el futuro. Y no tengamos miedo. Lo que tenga que ser, será. El tiempo que estemos aquí, disfrutémoslo".

"Imposible escribir canciones tan bonitas con menos e imposible dar un ejemplo de lucha mayor", ha destacado el diputado Gabriel Rufián desde las filas de ERC, mientras que desde Ciudadanos, Toni Cantó ha pronosticado que "su música quedará entre nosotros para siempre".

Miembro de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) desde 1996, también esta entidad se ha sumado a las condolencias: "Nos deja la enseñanza de que 'en la vida, todo depende de cómo se mire', un mensaje optimista como el que impregnaba la letra de sus canciones", 250 nada menos según el registro de sus archivos.