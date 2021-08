“Celebrity Bake Off” lleva el humor entre pasteles al FesTVal de Vitoria

Vitoria, 31 ago (EFE).- Mucho humor entre bombones, pasteles y pequeños accidentes de cocina. Este otoño se estrenará en la plataforma Amazon Prime Vídeo la primera edición en España del concurso “Celebrity Bake Off”, que ha sido presentado este martes en la primera jornada del FesTVal de televisión de Vitoria.

“Hemos hecho un programa de cocina, pero mas que un concurso de talentos nos ha salido un programa de humor. Ha habido unas relaciones entre los concursantes que han sido muy divertidas”, ha contado en una rueda de prensa el responsable de contenidos originales de no ficción de Amazon Prime Video en España, Óscar Prol.

"Celebrity Bake Off" España es la adaptación del formato británico de Love Productions "The Great British Bake Off", licenciado por BBC Studios Distribution, y estará presentado por Paula Vázquez y por Brays Efe ("Paquita Salas"), quienes han estado presentes en el evento.

También han acudido varios de los participantes: el actor Pablo Rivero, la cantante Chenoa, la youtuber Esty Quesada (“Soy una pringada”), la cantante Soraya, la actriz Adriana Torrebejano, el exárbitro Eduardo Iturralde, el músico James Rhodes y el actor y modelo Andrés Velencoso, quienes participarán esta noche en el estreno del primer capítulo.

Los otros concursantes de este variopinto equipo, que no han podido estar presentes, son la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, la humorista Yolanda Ramos, la influente Paula Gonu y el exfutbolista Joan Capdevila.

El programa, que fue rodado durante seis semanas en un pueblo de Segovia, todavía no tiene fecha de estreno y consta de diez capítulos de 50 minutos de duración en los que, con una expulsión semanal, será elegido el mejor pastelero amateur VIP del concurso.

Todo ello bajo la atenta mirada de dos jueces expertos: Clara Villalón (chef, consultora gastronómica y autora de "El Club del Cupcake") y Frédéric Bau (maestro chocolatero, reputado pastelero, director de L’Ecole du Grand Chocolat y autor de "Au coeur des saveurs").

“Es un programa que ha ido creciendo en dificultad en cada sesión y los concursantes nos han sorprendido con su nivel", ha apuntado Prol.

En opinión de la directora del programa, Ana Ansola, los concursantes "han sido super generosos" y "nos han dado una versión muy humana de ellos, nos han enseñado otras facetas a las que no estamos acostumbrados", ha apuntado.

"Siempre trabajamos con un personaje, pero jamás estamos siendo nosotros mismos y enfrentarte a un reto como este, cuando no has cocinado nunca, y venga un chef con su mejor cariño y te diga hazlo tu, agobia un poco", ha apuntado la actriz Adriana Torrebejano ("El Secreto de Puente Viejo", "Amar es para siempre". Como la mayoría de los concursantes, ha confesado, "no había hecho un huevo frito en mi vida".

Tras el programa, algunos de los concursantes ha empezado a practicar lo aprendido, como el músico James Rhodes, mientras que otros no han vuelto a abrir el horno, han contado.