Dos centenares de imágenes para que el 2017 argentino no caiga en el olvido

El año 2017 fue en Argentina el de la explosión feminista, de violentas protestas por las reformas del Gobierno y de las desapariciones del submarino ARA San Juan y de Santiago Maldonado, que vuelven a la memoria en fotos expuestas desde hoy en la 29ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino.

La Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina (ARGRA), organizadora del tradicional evento, recibió 3.200 propuestas de las que el comité editor seleccionó 178 instantáneas de 90 fotoperiodistas, que recuerdan un año "terriblemente intenso" para la "realidad política, económica, social y deportiva" del país austral, dijo a Efe el presidente de ARGRA, Daniel Vides.

"Nuestro trabajo y hacer cotidiano tiene que ver con la construcción de la memoria y cada cosa que hacemos todos los días termina transformándose en relatos de la historia", recalcó Vides durante la jornada de inauguración de una exhibición que estará en la Casa Nacional del Bicentenario de Buenos Aires hasta el 12 de agosto, con entrada gratuita.

Ningún acontecimiento que marcó un 2017 convulso en Argentina falta en las paredes de la exposición, donde están colgadas las imágenes de la detención del exvicepresidente kirchnerista Amado Boudou por supuesto enriquecimiento ilícito y las correspondientes a las movilizaciones contra el llamado "2x1", que beneficiaba a represores de la última dictadura militar argentina (1976-1983).

En mayo, miles de argentinos se congregaron en la Plaza de Mayo de la capital en una marcha convocada por organizaciones de derechos humanos, y agitaron miles de pañuelos blancos contra la reducción de condenas a represores.

Para Vides, la fotografía que Eitan Abramovich tomó en aquel momento y que dio la vuelta al mundo es una de las más "conmovedoras" de una muestra en la que hay gritos, lágrimas, celebraciones, lucha y activismo.

Soledad Vázquez, Martín Acosta, Guillermo Sentis, Juanjo Tesone, Pablo Aharonian e Ignacio Yuchank son algunos de los nombres que figuran al lado de los retratos elegidos y que, según Vides, recuerdan el "valor" de la profesión de fotoperiodista.

"En un momento en el que nuestra fotografía parece que no tuviese valor, nuestro trabajo en esta muestra creo que demuestra todo lo contrario: si no vemos la muestra, no nos acordamos de lo que ocurrió el año pasado. Nos hace volver a pensar", subrayó Vides.

En ese sentido, el presidente de ARGRA hizo hincapié en los 354 despidos en la agencia estatal de noticias Télam, el 40 % de su plantilla -hoy, un juez dictaminó la readmisión de cinco personas-.

"Ahora, en el conflicto de la agencia Télam estamos perdiendo nuestra fuente de trabajo con un hecho inédito en la Argentina, en los últimos dos años se perdieron 3.000 puestos de trabajo en el área de la prensa", lamentó el fotoperiodista, quien además se refirió a la "represión" que varios profesionales sufrieron durante la cobertura de protestas en el país austral en 2017.

Aquellos fotógrafos y otros compañeros contaron la desaparición y posterior confirmación del fallecimiento del joven artesano Santiago Maldonado a mediados de año; y los disturbios entre policía y manifestantes en las marchas contra la reforma de las pensiones que finalmente se aprobó.

La luz del 2017 argentino la pusieron las mujeres, con movimientos como el "Ni una menos" -consigna contra los feminicidios-, presente en fotos de las entusiastas feministas que tomaron las calles de Buenos Aires y que se aventuran como protagonistas de la edición del próximo año, si la muestra recuerda el debate por la legalización del aborto en Argentina.