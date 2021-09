Cerrudo construye su primera novela con el dolor de la pérdida y el humor

Barcelona, 6 sep. (EFE).- El periodista y escritor Marc Cerrudo debuta en la novela con "Lluny vol dir mai més", ganadora de la 23 edición del Premio Roc Boronat, que construye entre el dolor de la pérdida y el humor.

A través de un ejército de voces y un imaginario desbordante, esta primera novela de Cerrudo conduce al lector por un periplo urbano de 24 horas en el que refleja la tragicomedia de vivir en la ciudad en pleno siglo XXI.

En la presentación de la novela, que llega a las librerías este lunes, Cerrudo (Terrassa, 1991), jefe de Comunicación de la librería Altaïr e integrante del equipo de la revista digital "Serielizados", ha resumido su obra como "la historia de un joven que huye de la culpa al año de un accidente de tráfico en el que perdió la vida un íntimo amigo".

El hecho de que el protagonista no tenga nombre tiene "una función narrativa", según el autor, para que "cada lector le ponga el nombre que quiera, y al no darle nombre también se le da poder al lector en la historia".

En relación con el humor, Marc Cerrudo señala que se trata de "un humor que también roza el absurdo o el surrealismo" y argumenta que intercala esas escenas porque "no quería tener a la gente llorando el drama desde el principio, y eso refuerza el mensaje principal: la pérdida".

Al final, concluye que "las mejores series dramáticas son las que recurren al humor, las que dejan respirar al espectador".

Reconoce Cerrudo que "la pérdida y la huida son los dos grandes temas de esta novela" y en este caso hay una vinculación personal: "En 2015 estaba en Islandia y al final del viaje mis padres me dijeron que mi abuela se había muerto, y a nivel emocional no supe gestionar esa pena. Decidí ir a Londres y estuve varios meses haciendo de fregaplatos hasta que me di cuenta de que asumir la muerte es un proceso interior y si huyes solo cambias el escenario de tu pena".

El protagonista es un personaje sin nombre y sin voz, turbado, medio cojo, que tiene la cara llena de cicatrices y que durante el libro erra por la ciudad buscando algo que llene el vacío que ha dejado una pérdida, y ese periplo es narrado por "múltiples voces, a veces personajes vivos como la portera, el vendedor de cervezas, un gato callejero, pero, en otras ocasiones, inanimados como la estación del otoño o una señal de STOP".

Con una trayectoria premiada en el género del relato, Cerrudo explica que "el salto del cuento a la novela fue bastante natural, por las ganas de profundizar en los personajes e incluir subtramas en las historias".

Tras varios intentos fallidos de escribir una novela, "el confinamiento me dio muchas horas libres" y al final "Lluny vol dir mai més" se construye a través de "capítulos que tienen un principio y un final, pero todos los capítulos cuentan la historia principal".

En cuanto a sus referentes literarios, Cerrudo menciona "Ánima", de Wajdi Mouawad, "una historia de venganza en la que cada capítulo es narrado por un animal diferente"; y "Afirma Pereira", de Antonio Tabucchi, que "es casi un informe policial, que da una sensación de verdad a la historia que narra".