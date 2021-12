Certezas y confusión: la Babel verdadera cabe en un libro

Ferrol, 2 dic (EFE).- Es una "publicación pequeñita", pero lanzar 'Babel, arqueología e historia de una arquitectura universal' tiene un "significado muy especial" para Juan Luis Montero Fenollós (Lorca, 1968).

Con dos décadas de experiencia como profesor en la facultad de Humanidades de Ferrol, este arqueólogo vocacional publica por primera vez en lengua gallega. En su afán por "llegar al gran público", esta obra "nace como una especie de auto-regalo, podía ser un bonito regalo", cuenta en una entrevista con Efe.

El investigador lo quiere "compartir con los ojos interesados en profundizar" en todo lo que rodea a la torre más legendaria. Y se ha lanzado en un idioma que no "es mi lengua materna" tras haber escrito sobre ella en castellano, portugués, francés, italiano e inglés.

Lejos de esa "confusión de lenguas", faltaba el gallego para confirmar su verdadera pretensión, "aportar luz sobre un monumento muy conocido" del que muchos conocen "el mito, pero yo busco la verdad histórica".

Montero Fenollós dice que las "lenguas están para comunicarse, no para crear fronteras", y condensa en un centenar de páginas de edición "muy cuidada" un contenido eminentemente "didáctico".

Tienen especial protagonismo los cuadros del pintor Hanoos, afincado en Madrid y procedente de Irak, pero realmente "nacido muy cerca de Babilonia". "Ha querido regalarnos su visión sobre Babel, una interpretación de un artista contemporáneo nacido casi a la sombra de la torre", estima.

La procedencia de Hanoos traza una línea a tener en cuenta: "Babel nos lleva a Irak, pero nunca estuvo en Irak, estuvo en Mesopotamia".

Allí se gestaron, resalta el profesor, "las primeras ciudades, nació la escritura, nació la civilización; vivir en una ciudad ya se inventó hace más de cinco mil años en aquellas tierras, hoy en día está al sur de Bagdad".

Ese recorrido por nuestros propios orígenes es "patrimonio de todos" y parte de un entorno inmerso en una "situación convulsa y compleja".

La crisis endémica de aquel territorio "provoca dramas humanitarios", añade Fenollós, "pero también patrimoniales, el patrimonio está amenazado y lo podemos sentir como propio".

Confiesa que lleva "muy mal, fatal", que la pandemia haya frenado sus viajes a Oriente Próximo para seguir con excavaciones que destapen más secretos.

"Soy un hombre de universidad, me gusta la docencia, pero también la investigación; me gusta el trabajo de campo, me falta", apostilla.

Esas tareas acumulan dos años de paralización por la covid-19, pero la guerra ya obligó poco antes a dar el salto de Siria a Palestina. Prevé retomarlas en 2022, quizá entre el final del invierno y el ecuador de la primavera.

Ahora afianza su versión de divulgador, con la que también abraza al público más pequeño: "Suelo buscar torres de Babel infantiles, hay cómics; es un tema universal, hay que trabajar con el público más joven".

Montero Fenollós no esconde que todo lo que rodea a Babel "es una cuestión que siempre me ha atraído" y la afronta "desde la base, con la educación patrimonial", con el "respeto a tus orígenes".

Recurriendo al tópico, hay "muchísima confusión" al respecto, "es un tema que se presta y es una historia inconclusa; probablemente, nunca se concluya, es un tema prácticamente inabarcable".

Para muestra, en Arabia Saudí "se está construyendo un rascacielos que va a alcanzar un kilómetro de altura".

Por tanto, el profesor de Historia Antigua sostiene que el "hombre sigue desafiando a la naturaleza, a los dioses", y que es "un tema muy sugerente porque está secuestrado por el mito".

No va a "solucionar el tema", pero puede que tenga la llave para "reabrir el debate, estaba un poco fosilizado".

Un libro y una exposición, que abrirá el 14 de diciembre en Ferrol para festejar tres lustros de investigaciones en Siria y Palestina, continúan iluminando un mito que nunca dejará de brillar.

Raúl Salgado