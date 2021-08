César Carrasco, el joven Stephen King español con "Los impostores"

Madrid, 8 ago (EFE).- El próximo curso César Carrasco comenzará la universidad, en concreto estudiará Lengua y Literatura, esas materias que son lo que más le gusta y que le han impulsado a escribir novelas como "Los impostores", la ganadora de Premio Jordi Sierra y Fabra 2021.

Pero Carrasco (Totana, Murcia, 2003) no solo quiere estudiar estas asignaturas por el hecho de seguir "evolucionando" en su forma de escribir, sino también para convertirse en un profesor como los que ha tenido la "suerte" de tener, dice a Efe en una entrevista este joven murciano.

"He tenido dos profesores -dice- que me han marcado mucho y son el motivo por el que quiero ser profesor, para marcar tanto a otros alumnos como ellos me han marcado a mi. Quiero inculcar no solo la lengua, sino marcar el sentido personal y ser ese tipo de profesores se te quedan marcados".

Con este objetivo en su cabeza, Carrasco aún no se cree mucho el haber sido el ganador del reputado Premio Jordi Sierra y Fabra 2021, un galardón que le ha llegado por "Los impostores", una novela que no es la primera que escribió, porque este joven escritor tiene más. Pero es esta la que escribió para el concurso.

"Antes había escrito otras que no me atrevía a presentar a ningún concurso porque consideraba que la siguiente sería mejor. Siempre quieres que tu primera novela sea perfecta", confiesa.

Y parece que lo ha sido, porque esta historia donde mezcla fantasía e intriga le ha llevado al éxito, pese a considerar que "no hay novela perfecta". Tanto es así que si volviera a escribir "Los impostores" cambiaría "cosas": "Soy infinito, pero estoy contento", matiza.

"Tengo mucha suerte por haber sido tan privilegiado, seguramente hay parte de talento, pero que te elijan entre tantos hace que te sientas afortunado. Aún estoy muy agradecido a Jordi Sierra", afirma, al tiempo que confiesa que este libro publicado por SM "puede gustar a todos" por el hecho de tener "todos lo ingredientes para que atrape".

Y lo expresa así de claro porque en esta obra narra la historia de dos hermanos que, tras perderse en un bosque de remoto lugar de Estados Unidos, son recogidos por un hombre que los lleva a su casa. Un lugar en el que se encuentran con el hijo del matrimonio, un chico muy extraño que cree que sus padres son unos impostores.

En esta historia se pueden encontrar referencias a uno de sus escritores de referencia, el rey del terror, Stephen King. Un género que explora con éxito y en el que introduce a un personaje con una enfermedad de las llamadas raras, el síndrome de Capgras, que hace creer al paciente que sus personas cercanas han sido reemplazadas por un impostor que es físicamente igual.

"Fue conocer el síndrome y se me ocurrió el principio y el final. Quería ser innovador, contar una historia sobre ese trastorno", añade.

Aunque el género rey de King "tiene el estigma" de no gozar del reconocimiento que merece, Carrasco afirma que el terror tiene "el mismo valor, incluso más", porque no es nada fácil "construir historias tan complejas".

Por eso avanza que su próxima aventura será de "fantasía mitológica", otro género no muy explorado en nuestro país, una aventura "post apocalipsis" con "robots".

Un nuevo libro en el que, concluye, ha vuelto a poner a trabajar a su imaginación, ésa que la ha llevado a poner su nombre en lo más alto de la literatura juvenil.

Pilar Martín