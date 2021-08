"Charlatán": El curandero camaleónico que atendió a nazis y comunistas

Madrid, 10 ago (EFE).- Un hombre ambiguo y misterioso buscado por masas para encontrar remedio a sus dolencias, que tuvo que sobrevivir a los tiempos camuflándose como un camaleón. Así fue el curandero checo Jan Mikolášek, en cuya vida se inspira “Charlatán”, la nueva película de Agnieszka Holland que llega a los cines este viernes.

“Lo encontré intrigante y de alguna manera lo suficientemente ambiguo y complejo como para señalar a este hombre, al tiempo y a su destino”, cuenta a Efe en una entrevista la cineasta polaca sobre los motivos que la condujeron a llevar a la gran pantalla la vida de este particular mesías.

Este hombre, que aprendió todo sobre las plantas y sus propiedades curativas y que diagnosticaba enfermedades a través de la orina, se convirtió en una celebridad en los años 30 entre ricos y pobres.

Cada día, miles de personas se agolpaban a las puertas de su casa para visitar a Mikolášek cargando su frasco de orina para recibir el tratamiento adecuado a base de una combinación de plantas.

Atendió tanto a los alemanes durante la ocupación nazi como a los oficiales comunistas tras la guerra. “Siempre me ha interesado el destino de los ciudadanos de la Europa central en el siglo XX y él es el paradigma del camaleón, que está cambiando de máscara y vestuario para acomodarse a los diferentes regímenes”, apunta Holland.

Pero, además de sus circunstancias, Mikolášek tuvo una personalidad particular que la cineasta polaca quiso reseñar. “Es alguien que está tomando decisiones extrañas y a veces muy crueles. Lo que ocurre dentro de sí mismo no es como la lucha entre lo justo o lo injusto, es mucho más complicado”, explica Holland, directora de “In Darkness" y “Europa Europa”.

“Charlatan” tuvo su premiere internacional en la Berlinale, formó parte de la Sección Oficial del Festival de Sevilla y obtuvo una nominación a los European Film Awards en la categoría de mejor dirección.

En febrero entró en la Shortlist de los Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional y en marzo obtuvo 5 Czech Lion Awards a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor para Ivan Trojan, Mejor Fotografía y Mejor Sonido.

Protagonizan la película el multipremiado actor checo Ivan Trojan y su hijo, el también actor Josef Trojan, que interpretan a Mikolášek en su madurez y su juventud, así como la actriz Jaroslava Pokorná y Juraj Loj, quien interpreta al asistente y amante del curandero.

“La película también es una historia de amor y sacrificio. Un amor muy poco romántico, más doloroso y a la vez poderoso. Es una historia de traición y sacrificio también, la historia de la crueldad, que es de una naturaleza muy profunda y fuerte en la raza humana”, añade la cineasta.

LA VUELTA DEL PASADO

Elegida hace unos meses presidenta de la Academia del Cine Europeo, Holland (Varsovia, Polonia, 1948) es una de las figuras más representativas del cine europeo de su generación. Fue ganadora del Globo de Oro a la mejor película en lengua no inglesa en 1991 con “Europa Europa”, cinta que le valió la nominación al Óscar al mejor guion adaptado y que está basada en la biografía de Solomon Perel, un adolescente judío que huyó de Alemania a Polonia después de la Noche de los cristales rotos en 1938.

Pese a que su anterior filme, “Spoor” (2017), era “una película contemporánea”, cuenta a Efe Holland, la obra de la cineasta suele sumergirse más en el pasado. “En los últimos años no he encontrado una historia que capture nuestro tiempo y al mismo tiempo tenga una estructura lo suficientemente fuerte como para ser una película que atraiga. Y la busco todo el tiempo, aunque para mí, el pasado no es realmente el pasado, lo miro al mismo tiempo que el presente”.

“Especialmente ahora sentimos, lamentablemente, una conexión bastante fuerte con los años treinta del siglo XX, los crecientes populismos, algún tipo de nuevo fascismo y regímenes autoritarios. Y el deseo del pueblo de escapar de la libertad. Tenemos nuevos desafíos como la catástrofe climática ecológica, y tenemos la generación joven que siente que no tiene futuro, por lo que de alguna manera es un sentimiento apocalíptico similar al que hemos experimentado hace cien años”, cuenta la cineasta.

Así, será más sencillo que los cineastas futuros narren esta historia contemporánea porque “es más fácil apuntar la luz sobre esos temas cuando tienes la historia completa. En nuestro tiempo la situación está cambiando tan rápidamente que es difícil captarla en la ficción”, concluye Holland.

Paula Escalada Medrano