Charlie Watts en cinco discos

Redacción Cultura, 24 ago (EFE).- Charlie Watts dejó su huella como baterista de los Rolling Stones en una extensa discografía de más de medio siglo de duración, en la que también tuvo oportunidad de lucir su habilidades como diseñador gráfico y protagonizar alguna portada del grupo, además de grabar por su cuenta algunos álbumes en los que declaró su amor por el jazz.

Estos cinco discos permiten repasar algunos momentos estelares de la larga carrera de Charlie Watts, con The Rolling Stones y también en solitario:

"BETWEEN THE BOTTONS" (1967) - THE ROLLING STONES.- Los Stones de 1967 están buscando aún un hueco en lo más alto del Olimpo del rock, donde los Beatles reinan indiscutiblemente con el "Sgt. Pepper's" ese año. Pero en este álbum hay ya dos clásicos del grupo, "Let's Spend the Night Together" y "Ruby Tuesday". En la contraportada del disco aparecen unas viñetas diseñadas por Charlie Watts, que demuestra ser el más polifacético de la banda.

"GET YER YA-YA'S OUT" (1970) - THE ROLLING STONES.- Sorpresa: el normalmente serio y comedido baterista de los Stones protagoniza en solitario la portada de este disco. Watts aparece saltando con sendas guitarras en sus manos, en mitad de un camino en el que le acompaña un asno que carga con sus tambores. La imagen es una de las más recordadas del músico y el disco es considerado uno de los mejores directos del grupo de toda su carrera. Grabado durante la gira por Estados Unidos de 1969, muestra a la banda en su ascenso a sus cotas más alta, tras publicar "Beggars Banquet" y "Let It Bleed".

"SOME GIRLS" (1980) - THE ROLLING STONES.- Los Stones llenan las pistas de baile de todo el mundo tras apuntarse a la música disco con "Miss You", el fabuloso tema estrella de este disco en el que Charlie Watts demuestra poder tocar con maestría cualquier ritmo que se ponga por delante: jazz, blues, rock, disco... y marcar el paso a sus compañeros como si llevaran toda la vida en una discoteca.

"CHARLIE WATTS MEETS THE DANISH RADIO BIG BAND" (2017) - CHARLIE WATTS.- El baterista dejó grabada su pasión por el jazz en varios álbumes notables acompañado por grandes bandas como esta, con la que interpreta temas originales coescritos por él, repasa clásicos del género e incluso revisa éxitos de los Stones en una clave completamente distinta.

"TATOO YOU" (2021) - THE ROLLING STONES - Dentro de unas semanas verá la luz una nueva versión de "Tattoo You", el disco que se abre con "Start Me Up". La reedición del que muchos consideran la última gran obra de los Stones, publicada originalmente en 1981, está llamada a convertirse ahora en uno de los primeros homenajes a la memoria del baterista del grupo.

Por Carlos Gosch