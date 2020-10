Chester vuelve a Red Bull a "reivindicar la 'old school'"

Madrid, 23 oct (EFE).- El mítico batallero español Chester regresará a las competiciones de rap improvisado en la Red Bull de Estados Unidos este sábado "con la intención de ganar" y de "reivindicar la 'old school'".

El legendario Chester, uno de grandes mitos de la historia del 'freestyle' en España, reaparecerá en el circuito competitivo del rap improvisado muchos años después de su retirada en la Red Bull Batalla de los Gallos de Estados Unidos, donde reside y desarrolla su carrera profesional como científico.

"Voy a hacerlo lo mejor que pueda y a intentar ganar. Si no vas con la intención de ganar una batalla, no te apuntes", ha explicado en una entrevista con Efe.

El catalán admitió quiere "probarse" a sí mismo y enfrentarse al reto personal de batallar contra la nueva escuela: "Quiero reivindicar la 'old school' y revivir viejas emociones".

Desde su auge como uno de los competidores más importantes durante los años 2007, 2008 o 2009 ha pasado mucho tiempo, por lo que Chester reconoce que tendrá que dar lo mejor de sí: "Hace diez años podías permitirte el lujo de ir por ir, pero hoy eso es imposible. Antes había mucha diferencia entre la élite y los que estaban empezando, pero ahora te gana cualquiera".

Recuerda así lo ocurrido en su última experiencia en BMD México, donde perdió en primera ronda.

"Volver a probarme a mí mismo y enfrentarme a la nueva escuela era un reto personal. Quiero reivindicar la 'old school'. Creo que tengo posibilidades, pero primero voy a disfrutar reviviendo antiguas emociones", expone

Y, "aunque un 'remake' del Chester podría sonar bien", el rapero confiesa que su regreso es solo un "impulso": "Este no va a ser mi retorno. No voy a estar en más competiciones de forma forzada, a no ser que tenga que ir a la Final Internacional. Solo quiero demostrarme a mí mismo si puedo competir al máximo nivel. Luego, será lo que tenga que ser", aclara ante la insistencia de un notable grupo de aficionados clásicos que todavía suspiran por su regreso.

"El parón de Red Bull coincidió con mi doctorado y dejé de tener interés por el 'freestyle' y, sobre todo, por la competición. Pero estos años no he dejado de improvisar ni de hacer música", aclara Chester, que sigue ligado al movimiento en San Diego.

Al rememorar la situación de sus años como 'freestyler', Chester recuerda "algo de purismo con los competidores de entonces": "Nuestra música no era tan seguida como nuestra faceta de gallos. En aquel momento pensaba en quitarme el estigma de batallero, pero ahora me doy cuenta de que era una tontería".

"En mi época a la gente le llamaba la atención el 'punchline' y los chistes sobre tu rival. No importaban el estilo, el rapeo, el 'flow' o la métrica", opina el catalán sobre una escena que "ha cambiado mucho": "Se ha convertido en una industria paralela al hip-hop y no en una parte de él, como cuando empezamos. Antes, todos los batalleros hacíamos música y, además, improvisábamos".

Chester reconoce que "en el hipotético caso de haber seguido", hubiese tratado de adaptarse "a las exigencias sin perder la gracia" ni su "propia forma de rapear", como ocurre con Bnet, que ha alcanzado la gloria sin renegar de un estilo propio que pondera el hip-hop por encima de cualquier otro registro.

Y, aunque según Chester, muchos campeones actuales centran su estilo en el remate de las rimas, también advierte que todavía queda mucho rap dentro de la escena: "Hay raperos de verdad. Por ejemplo, Aczino hace de todo y no se olvida de rapear. Es uno de los artistas a los que más admiro", concluyó el barcelonés que, como hizo Mau en Colombia, buscará coronarse campeón nacional lejos de su país.

David Timón y Pedro Martín