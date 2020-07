Chuty y Skone vuelven a la Red Bull Batalla de los Gallos

Madrid, 21 jul (EFE).- Los improvisadores españoles Chuty y Skone han anunciado su regreso a la Red Bull Batalla de los Gallos tres años después de sus últimas apariciones en la competición de 'freestyle' por excelencia.

Los legendarios Chuty y Skone han anunciado en sus cuentas de redes sociales que se han inscrito para volver a los escenarios de Red Bull, que no pisan desde la Final Internacional de 2017. Tras su inesperada ausencia en la Freestyle Master Series (FMS), Chuty y Skone reaparecerán en la lucha por el título más prestigioso del circuito, actualmente en poder del madrileño Bnet.

A la espera de ser seleccionados por la organización, que elegirá a 20 candidatos de entre los miles que han mandado la prueba y los enfrentará el día previo en "La última oportunidad" para filtrar a los finalistas, la presencia de Chuty –campeón nacional en 2013 y 2017– y Skone –campeón nacional e internacional en 2016– se da por segura por su talento, bagaje y trayectoria.

Las sensaciones tras sus últimas batallas en Red Bull hace tres años fueron el detonante que provocó su retirada de la competición. Entonces, decidieron alejarse del formato para centrarse en otros eventos, como la FMS.

En aquella edición Chuty partía como uno de los favoritos a alzarse con el título incluso en el país de Aczino y saldar así una deuda histórica en su palmarés, pero perdió en primera ronda frente a Yenky One.

Este resultado, uno de los más polémicos y controvertidos en la historia del 'freestyle', provocó lo que parecía su retiro definitivo: "Esta ha sido mi última ronda. No voy a ganar la Red Bull con 30 años", aseguró entonces.

Por su parte, Skone cayó en cuartos de final ante Wos, sufriendo una experiencia similar a la vivida en Lima solo un año antes, en la que tuvo que sobreponerse ante un público hostil para alzarse con el cinturón de campeón.

El hecho de que la coyuntura sanitaria haya obligado a Red Bull a eliminar las finales regionales habituales para filtrar a los candidatos y a organizar la competición sin público, uno de los factores más influyentes y condicionantes para figuras tan presionadas como Chuty y Skone, ha podido ser determinante en su decisión.

"Siempre tienes la duda. Sabes la presión que conlleva. En casos particulares, todo lo que sea entrar y no ganar es ser un fracasado absoluto", analizó Chuty en una charla con Kapo013 en el canal de Twitch del periodista y comentarista oficial de Red Bull.

Skone también mandó un mensaje que Kapo compartió en su emisión: "No sabíamos si sí o si no hasta última hora. Hemos estado hablando (con Chuty) todo el día y a última hora hemos pensado: "hemos venido a jugar. No vamos a estar toda la vida con el miedo. Hemos venido a perder y hemos venido a ganar".

Así, el regreso de Skone y Chuty coincidirá con la vuelta de otros gallos clásicos de la escena española como Khan, Dani, Cixer, Baron o Elekipo, que también parecían haber finalizado su experiencia en Red Bull después de su buen desempeño en años anteriores.

Clásicos como Hander, Kensuke, Botta, Mowlihawk o Mr. Ego y representantes de la nueva escena, como Gazir, Tirpa, Haron, Ruiza, NQP, Sara Socas, Jesús LC, Mnak, SRK, Vivi o el cubano Tito MC, también se inscribieron buscando su puesto en una final en la que ya esperan SweetPain, Force y BTA.

Así, de los participantes en activo, solo Bnet, clasificado para la Final Internacional, Zasko Máster, que renunció a su puesto, y Errecé causarán baja.

Por tanto, la edición de 2020 apunta a ser uno de los eventos más recordados de los últimos años, a falta de que la organización haga oficial la lista de seleccionados para disputar el trono de mejor improvisador de España.

Por Pedro Martín y David Timón.