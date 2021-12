Ciencia, mucha música, thrillers y animación, el cine que llega esta semana

Madrid, 9 dic (EFE).- Jennifer Lawrence y Leonardo DiCaprio convertidos en astrónomos en "No mires arriba"; Raúl Arévalo y Paz Vega en un thriller en la Albufera valenciana y mucha música. Eso es lo que ofrecen los numerosos y variados estrenos de cine de esta semana.

"NO MIRES ARRIBA", LAWRENCE Y DICAPRIO CONVERTIDOS EN ASTRÓNOMOS

Jennifer Lawrence y Leonardo Dicaprio son dos astrónomos que se unen para tratar de parar una catástrofe inminente. Esa es la premisa de la comedia dirigida por Adam McKay que llega este viernes a los cines españoles y en la que hay nombres de la talla de Meryl Streep, Thimothée Chalamet, Cate Blanchett, Ariana Grande o Mark Rylance.

"EL LODO", UN THRILLER MEDIOAMBIENTAL EN LA ALBUFERA

Ambientado en la Albufera de Valencia, "El lodo" es un thriller con trasfondo medioambiental protagonizado por Raúl Arévalo y Paz Vega, que es el segundo largometraje del director valenciano Iñaki Sánchez Arrieta, que se ha mirado en el espejo de "La isla mínima" pero también de "Perros de caza" para hacer este filme.

NANNI MORETTI SIGUE SON SU HISTORIAS COTIDIANAS Y FAMILIARES

Los "Tres pisos" de un edificio de vecinos son el escenario elegido por el veterano realizador italiano Nanni Moretti para seguir ahondando en los temas habituales de su cine: la familia y las relaciones humanas. Una película que compitió en la sección oficial de Cannes y en la que el director forma con Margherita Buy una de las parejas protagonistas.

"LA VIDA ERA ESO": EL TALENTO DE PETRA MARTÍNEZ

Petra Martínez es popular por sus papeles en comedias televisivas, pero es una actriz con muchos más registros, que el gran público descubrirá en "La vida era eso", una dura y tierna película de David Martín De los Santos sobre la relación entre una mujer mayor y una joven (Anna Castillo) que ha sido nominada a dos Goya: Mejor Dirección Novel y Mejor Actriz Protagonista.

"¿QUÉ HICIMOS MAL?", UNA REFLEXIÓN SOBRE LA CRISIS DE PAREJA

En primera persona y a través de una serie de encuentros con sus 'ex', Liliana Torres reflexiona en su nuevo filme, "¿Qué hicimos mal?", sobre la crisis de la pareja en los tiempos actuales con una historia que también protagoniza.

"ZEROS AND ONES", EL ENCUENTRO DE ETHAN KAWKE CON ABEL FERRARA

El siempre extravagante y muchas veces polémico Abel Ferrara dirige a Ethan Hawke en "Zero and ones", un thriller en el que el actor interpreta a un soldado estadounidense destinado en Roma que ve saltar por los aires la Ciudad del Vaticano. Una película que ganó el premio al Mejor Director en el Festival de cine de Locarno (Suiza).

"LA FAMILIA BLOOM", UN DRAMA HUMANO CON NAOMI WATTS

Naomi Watts es Sam Bloom, una mujer que se queda paralítica en un accidente y que encuentra en un pájaro, Penguin, el impulso para recuperarse. Es el argumento de "La familia Bloom" un filme de Glendyn Ivin que se presentó en el Festival de Toronto y en el BCN Film Fest.

"QUERIDO EVAN HANSEN", ADAPTACIÓN DE UN MUSICAL

El famoso musical de Broadway salta al cine de la mano de Stephen Chbosky y protagonizada de nuevo por Ben Platt, que ganó un Tony, un Grammy y un Emmy por su interpretación en el teatro de Evan Hansen, un estudiante preocupado, nervioso y aislado que busca ser aceptado. Le acompañan Julianne Moore, Amy Adams o Danny Pino.

"LA PRIMERA MUJER", UN DOCUMENTAL SOBRE LA SALUD MENTAL

La salud mental está en el centro del documental "La primera mujer", dirigido por Miguel Eek y que sigue a Eva, que recibe el alta tras seis años ingresada en el hospital psiquiátrico. Para ella, es el primer paso para convertirse en lo que todo el mundo llama una "personas normal".

"ALEGRÍA", UNA EXÓTICA BODA JUDÍA

Dirigida por Violeta Salama, "Alegría" es el retrato de una exótica boda judía en Melilla de la mano de Cecilia Suárez (la Alegría del título), Laia Manzanares, Sarah Perles y Mara Guil. Una historia de raíces, de familia y de confrontaciones que también cuenta con Leonardo Sbaraglia y Adelfa Calvo.

"DEMONIC", TERROR TECNOLÓGICO Y SOBRENATURAL

Una película de terror que mezcla la tecnología con lo sobrenatural. Eso es "Demonic", la historia de una joven que intenta conectar con su madre en coma a través de un experimento científico. Protagonizada por Carly Pope, Chris William y Michael J. Rogers, el filme está dirigido por el sudafricano Neill Blomkamp y se presentó en el Festival de Sitges.

"VALENTINA", ANIMACIÓN ESPAÑOLA

"Valentina" sueña con ser trapecista y cree que por ser Down no podrá conseguirlo. Es lo que cuenta esta cinta de Chelo Loureiro, nominada al Goya a la mejor película de animación y en la que ha colaborado Emilio Aragón, creador de la canción "Eres especial" y de Andrés Suárez, que pone la voz al padre de Valentina.

"COQUE MALLA: IRREPETIBLE": MÚSICA Y HOMENAJE

Solo dos días en las salas estará el documental sobre el concierto homenaje a Coque Malla que se celebró en 2018 en el Teatro Nuevo Alcalá de Madrid y que cuenta con la colaboración de artistas como Jorge Drexler , Santi Balmes , Iván Ferreiro o Dani Martín.

"MONSTA X: THE DREAMING", EL K-POP LLEGA A LOS CINES

Una "mirada íntima" a la trayectoria de la banda surcoreana Monsta X. Eso es "Monsta X: The Dreaming", un documental que llega este jueves a las salas españolas que incluye entrevistas con cada uno de sus miembros, les sigue en su gira por Estados Unidos y ofrece un video inédito de un concierto.

Marisa Montiel