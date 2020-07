Cimarro ve "injusto" que Cataluña quiera cerrar teatros mientras abre bares

Mérida, 22 jul (EFE).- Es "muy injusto" y "osado" que "un gobierno autónomo como el catalán" pretenda "cerrar" el festival teatral Grec -que finalmente se celebrará- mientras que los bares están abiertos "con gente a 10 centímetros sin mascarilla", ha denunciado el director del Festival de Mérida, Jesús Cimarro.

"No se entiende que los bares, las terrazas, las discotecas y las playas estén abiertas y que los teatros tengan que cerrar. Este país no se puede permitir un cierre tan bestia. O se cierra todo o solo los lugares donde se ha producido el brote que sea", ha subrayado Cimarro en un encuentro con los periodistas que esta noche cubrirán el estreno del festival de Mérida.

En opinión del también presidente de la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA), "no se pueden cerrar teatros, dictar leyes contra unos espacios en los que no ha habido ningún brote" y por eso ha animado a sus colegas a que se nieguen a restricciones arbitrarias de aforo, un problema que ha llevado a Olmedo a suspender su festival de teatro.

El sector cultural, ha destacado, supone el 3,2% del PIB, da empleo a 720000 personas e implica a 123000 empresas: "Se acabó la tontería. El sector de la cultura no es el del cambio de cromos. Eso es injusto para la sociedad y para el sector de la cultura", ha advertido.

Sin embargo, ha precisado, él espera que "todo salga bien", que los festivales como Almagro o Mérida sean un éxito en todos los sentidos, y que en otoño la gente "se acerque a los teatros, que vea que no ocurre nada porque llevando mascarilla hay seguridad. Eso es lo más importante".

Cimarro ha recalcado que "levantar el telón" de esta edición de Mérida, para la que solo se han programado cinco espectáculos, "ha sido un esfuerzo sobrehumano": "Es el reto más importante de mi carrera porque si esto sale bien, la cultura en vivo de este país va a dejar de estar estigmatizada".

"No contemplo la posibilidad de suspender porque si pasa algo será un brote focalizado y es algo que no se ha producido en ningún teatro. Somos capaces de trasladar a las autoridades los datos de que cada persona que asista y aunque nadie puede dar una seguridad del cien por cien de que no se produzca estamos haciendo todo lo posible para evitarlo", ha recalcado.

Su máximo deseo es que el 23 de agosto, cuando se clausura este festival, para el que se han dispuesto miles de mascarillas y dosis de gel hidroalcohólico en un aforo restringido, "se pueda decir que todo se ha desarrollado con normalidad".