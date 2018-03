Neus Asensi reniega de 'Torrente' y se enfrenta a Santiago Segura en Twitter

Algunos ven en Torrente una sátira brillante de los peores tópicos del macho ibérico. Para otros, su fama solo habla en contra de una sociedad que se ríe aunque perpetúa esa imagen. Sea como fuere, la saga de películas más famosa de nuestro país cumplió ayer martes dos décadas, y Santiago Segura publicó un tuit para celebrarlas.

"Hoy se cumplen veinte años del estreno de Torrente, mi primer largometraje... No puedo más que agradeceros a todos haber llegado hasta aquí y poder celebrarlo con una nueva película en cartel Sin rodeos. Gracias!", escribió su director y protagonista.

El hilo recibió numerosos retuits, mensajes de afecto e incluso chanzas de algunos antiguos colaboradores de la saga, como Javier Cámara. Pero si hubo alguien que no se sumó a las felicitaciones, esa fue Neus Asensi. La actriz que interpretó a Amparo en tres de las cinco películas difundió su propio "homenaje" por el aniversario de Torrente.

Por cierto ...: hoy se cumplen 20 años de una película que no tendría que haber hecho jamás .... 😉 — Neus Asensi (@Neusasensi) 13 de marzo de 2018

No dio nombres, pero tampoco fue necesario. Asensi ha respondido a todas las dudas que ha despertado su mensaje, incluyendo aquellas sobre la diferencia salarial entre ella y otros personajes televisivos como Belén Esteban.

"Y me siguen llamando los medios a mí para hablar de ella!! Si en las 3 pelis de la saga rodé en total 10 días! Que llamen a las presentadoras o a las belenes Esteban, que cobraron MUCHIIISIMO más que yo", ha revelado la actriz. En otras réplicas posteriores, Asensi hace referencia a lo mucho que la encasilló el personaje de la película de cara a otras colaboraciones.

Según afirma la intérprete, para la promoción de la quinta entrega, Operación Eurovegas, Amiguetes Entertainment le hizo lucir en bikini en el spot del hotel de República Dominicana donde se alojaban para conseguir una rebaja.

Ya había hecho protagonistas y trabajos con directores de renombre antes ... Esa peli me encasilló de mala manera ... Por eso , y por falta ya de cariño hacia esa productora NO hago entrevistas sobre el tema hoy ; ni en radio ni en ná . Y tan feliz . Integra y feliz 😘😘😘😘😘 — Neus Asensi (@Neusasensi) 13 de marzo de 2018

Sin llegarse a pronunciar, Santiago Segura optó directamente por bloquear ayer por la tarde a la actriz. Neus Asensi se hizo eco rápidamente de esta reacción: "Ey! Gracias por el bloqueo en Twitter. Nada comparable con tus otros bloqueos. Suerte en la vida "amiguete" y recuerda: el karma existe".

La comedia "empoderada" de Segura

Santiago segura ahora se encuentra tras otra nueva película, Sin rodeos, que se publicita como una comedia "empoderada" y explora temas como la conciliación y el machismo. En una entrevista realizada en El Mundo con motivo del largometraje, el director mencionó que "no es lo mismo ser un sobón que un acosador" y asegura haber echado la vista atrás para "revisar comportamientos".

"Yo veo a una chica guapa en el bus y me llama la atención. Antes me quedaba mirándola. Ahora no lo hago, por si mi mirada la pudiera violentar. Ahora la miraría de reojo si eso", respondía Segura a una de las preguntas. Además, aunque dice simpatizar con el #MeToo, la parte mala, según este, es que "se radicalice".

Santiago Segura, que dio vida a uno de los personajes más machistas nacidos en el cine español, intenta ahora distanciarse de las habituales frases de Torrente para acercarse a un aparente feminismo que, según él, "solo es oportuno, no oportunista". A pesar de ello, la sombra machista parece demasiado larga.