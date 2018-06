Valeria Bertuccelli, sobre Ricardo Darín: "Dejé una obra exitosa por los malos tratos"

La actriz argentina Valeria Bertuccelli acusó de "maltrato" a Ricardo Darín en una entrevista mientras trabajaban juntos en la obra de teatro Escenas de la vida conyugal, durante los años 2013 y 2014.

La pareja artística ya había coincidido en la película de 2004 Luna de avellaneda, pero Bertuccelli se refirió específicamente a este último proyecto. La intérprete también vertió acusaciones sobre Darín y la compañía teatral por difundir falsos rumores cuando ella decidió abandonar la función.

"Cuando volví de vacaciones, me encuentro con que ya lo habían anunciado [su renuncia] y no de la manera en que me había propuesto la jefa de prensa, Raquel Flotta, que era decir que a ambos nos habían salido películas para hacer y que por eso interrumpíamos, y que luego, cuando Ricardo retomara con otra actriz, diríamos que era porque yo no podía hacer teatro en ese momento", explicó Bertuccelli en el programa de televisión argentino A24.

"A diferencia de eso, largaron que yo me había enamorado de Ricardo y que mi marido me sacó de una oreja de la obra. ¡Siniestro!", confesó

"A mí nadie me saca de una oreja de ningún lado. Como mujer, me sentí reducida. Dejé una obra exitosa porque no resistía los malos tratos, porque muchas veces hasta me desmayé en bambalinas porque no soportaba, y tuve que escuchar a tertulianos, que predican el Ni una menos, diciendo: y bueno, puede ser. Es fácil enamorarse de Darín", continuó indignada.

Al ser preguntada por si lo que sufrió fue "bullying, acoso o maltrato", la actriz dijo que la actitud de Darín fueron "maneras con las que no se trata a una compañera de trabajo". "No quiero entrar en ningún detalle, creo que alcanza con que él reflexione y pida disculpas", remarcó.

Valeria Bertuccelli, de azul, y Ricardo Darín en 'Luna de Avellaneda'

Además, denunció que la diferencia salarial entre ella y Darín era notoria: "Yo cobraba 6 puntos y tuve que pelear para llegar a 8 mientras que Ricardo cobraba 30". "Durante mucho tiempo, al dar entrevistas a la prensa, pedía que no me hablaran de él. Y me hizo mucho ruido no hablar", apostilló.

Tuvo miedo de contar entonces lo que había pasado porque pensaba que "hablar me puede traer muchos problemas como, por ejemplo, que los productores no vuelvan a llamarme, pero me sentía muy mal por no hablar. Ahora siento un alivio muy grande".

La reacción del actor no se ha hecho esperar. Tras las acusaciones ha intervenido por teléfono en un programa de la cadena América, y ha relatado que mientras trabajaban juntos tuvieron "un momento de desinteligencia", sobre el que luego hablaron a solas, tras lo cual "lloraron, se abrazaron, dieron por superado el episodio y siguieron adelante". No obstante, añadió: "Si tiene un malestar, le pido disculpas".

El apoyo de su sucesora en las tablas: Érica Rivas

"Después le pasó con Érica también", indicó Bertuccelli refiriéndose al conflicto que su amiga mantuvo con Darín en la misma obra. Tras sus declaraciones, la actriz Érica Rivas publicó en su cuenta oficial de Instagram una captura del programa mostrándole su apoyo: "Vale, sos valiente. Sos hermosa. Gracias. Tus palabras reparan".

Posteriormente, Rivas y Darín compartieron cartel en el filme La Cordillera, de 2017. La actriz abandonó el rodaje antes de tiempo -lo que obligó a Mitre a improvisar un final- y decidió no acudir a la presentación de la película. Ante esta polémica, el actor reconoció que los problemas habían comenzado en la comentada obra de teatro: "Sí, discutimos, a nivel laboral, personal, como pasa entre compañeros. Tuvimos un intercambio de pareceres. A veces pasa, como en los matrimonios".

Hasta el momento, la publicación cuenta con cerca de 6000 likes, entre ellos los de los actores Leo Sbaraglia y Mey Scapola. La segunda, hija de Mercedes Morán y actual compañera de Darín en la película El amor menos pensado, incluso se atrevió a dejar un comentario solidario con sus dos colegas de profesión.