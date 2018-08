Danny DeVito recibirá el Premio Donostia en el próximo Festival de San Sebastián

El estadounidense Danny DeVito es el segundo Premio Donostia confirmado por el Festival de San Sebastián, tras el aununciado en junio al director japonés Hirokazu Kore-eda, que se convertirá en el primer asiático en recibir tal reconocimiento. El actor recogerá su galardón el sábado 22 de septiembre y, al día siguiente, presentará la película Smallfoot en el Velódromo, sección popular del certamen que acoge grandes estrenos en una sala multitudinaria.

El premio reconoce su trayectoria de casi cinco décadas vinculada a la interpretación en teatro, cine y televisión, contando historias como actor y realizador, además de respaldar proyectos como productor. Se alzó con el Globo de Oro al Mejor actor de reparto de serie, miniserie o telefilme por su interpretación en Taxi en 1980, por la que también obtuvo el Emmy.

Su rostro es conocido por el público por papeles como el carismático Pingüino de Batman o el gemelo de Schwarzenegger. Ha participado en títulos como Alguien voló sobre el nido del cuco, La fuerza del cariño, Tras el corazón verde, Los gemelos golpean dos veces, Por favor, maten a mi mujer, Dos estafadores y una mujer, Las vírgenes suicidas, Big Fish o The Comedian. El año que viene estrenará la esperada versión de Dumbo, en la que volverá a encarnar, como ya hiciera en Big Fish, a un director de circo en su tercera colaboración con Tim Burton.

En televisión, destaca su trabajo en la citada serie Taxi, con la que se dio a conocer, y en It’s Always Sunny in Philadelphia. Ha prestado su voz para películas de animación como Space Jam (1996), Hércules (1997), Lorax: En busca de la trúfula perdida (2012) y la que le llevará por primera vez a San Sebastián, Smallfoot. La cinta pretende dar la vuelta al mito del Yeti y se basa en una historia original del español Sergio Pablos, responsable de la idea original de Gru, mi villano favorito (2010).

Delante y detrás de la cámara

Ha dirigido y protagonizado películas como La guerra de los Rose (1989), Hoffa: un pulso al poder (1992), Smoochy (2002), Tira a mamá del tren (1987), Curmudgeons (2016), Duplex (2003), El juego de las audiencias (1984) y Matilda (1996), basada en el libro de Roah Dahl. Igualmente, ha producido largometrajes de Quentin Tarantino, Steven Soderbergh o Milos Forman.

Danny DeVito en 'Matilda'

Está al mando de la compañía Jersey Film’s 2nd Avenue que produjo Erin Brockovich (2000) con la que recibió una nominación al Oscar a la mejor película, Pulp Fiction (1994), Un romance muy peligroso (1998), Freedom Writers (2007), Algo en común (2004), Y entonces llegó ella (2004) y De ahora en adelante (1998), entre otras. Asimismo se ha desdoblado como productor y coprotagonista en Cómo conquistar Hollywood (1995), Man on the Moon (1999), Be Cool (2005), La apuesta perfecta (2006) y Todos la querían muerta (2000).