La lista de actores y actrices mejor pagados evidencia la brecha salarial: ellas cobran 230 millones menos

La brecha de género entre los actores y actrices de Hollywood sigue sin recortarse. Se ha vuelto a poner claramente de manifiesto un año más al conocerse la lista de los más pagados que publica la revista Forbes.

En el top masculino, el actor estadounidense Dwayne Johnson, conocido como La Roca, es el mejor pagado de Hollywood con 89,4 millones de dólares, por delante de Chris Hemsworth (76,4 millones) y Robert Downey Jr. (66 millones).

El ranking de actrices lo lidera Scarlett Johansson, pero su caché está muy por debajo de lo que cobra La Roca: 56 millones, más de 30 de diferencia. A Johansson le siguen Sofia Vergara (44,1 millones de dólares) y Reese Witherspoon (con 35 millones), todas muy por debajo de los actores que ocupan sus mismos puestos en el top de Forbes.

El total de los 10 actores más pagados suma 544,8 millones de dólares (unos 484,6 millones de euros) muy por encima del total que suman las 10 compañeras de profesión con un mayor caché en la industria cinematográfica: 314,6 millones (279,8 millones de euros), es decir 230 millones de dólares menos, según el ranking que Forbes elabora con datos de 1 de junio de 2018 y el 1 de junio de 2019, antes de impuestos.

Este es el top 10 completo, de actores y actrices, con las respectivas cantidades:

Dwayne Johnson: 89,4 millones de dólares | Scarlett Johansson: 56 millones Chris Hermsworth: 76,4 millones de dólares | Sofia Vergara: 44.1 millones Robert Downey Jr.: 66 millones de dólares | Reese Witherspoon: 35 millones Akshay Kumar: 65 millones de dólares | Nicole Kidman: 34 millones Jackie Chan: 58 millones de dólares | Jennifer Aniston: 28 millones Bradley Cooper: 57 millones de dólares | Kaley Cuoco: 25 millones Adam Sandler: 57 millones de dólares | Elisabeth Moss: 24 millones Chris Evans: 43,5 millones de dólares | Margot Robbie: 23.5 millones Paul Rudd: 41 millones de dólares| Charlize Theron: 23 millones Will Smith: 35 millones de dólares | Ellen Pompeo: 22 millones

Johnson, que antes de saltar a las pantallas trabajó como luchador en un cuadrilátero, es la cara inconfundible de la secuela de cine Jumanji. Además, ha trabajado en la pequeña pantalla donde protagoniza la serie Ballers en el canal de entretenimiento HBO donde recibe 700.000 dólares por episodio y presenta el programa de entretenimiento "The Titan Games" en el canal NBC.

Como segundo actor más cotizado, Forbes presenta al australiano Chris Hemsworth, conocido por caracterizar al súper héroe Marvel Thor y que ha recibido sus mayores honorarios por la película de Marvel 'Avengers: Endgame'.

En el lado de las actrices, la cabeza de lista Scarlett Johansson percibió, según Forbes, la mayoría de los 56 millones de dólares que le hacen liderar el ranking de la película Los Vengadores.

Tras el estallido del escándalo del Me Too, han sido varias las actrices que también han alzado a la voz ante la discriminación salarial que sufren en la industria, denunciando casos sangrantes. Un ejemplo: The Crown, serie de Netflix en la que se descubrió que Matt Smith recibía un salario mucho mayor que Claire Foy, aunque ella es la clara protagonista.

Otras alzaron la voz antes. Fue el caso de Jennifer Lawrence que en 2015 publicó una carta de denuncia después de que, gracias a las filtraciones de unos correos de Sony, descubriera que sus compañeros de reparto masculinos cobraban más que ella.

"Cuando hackearon a Sony y descubrí la diferencia de sueldo que había en comparación con los afortunados que tienen pene, no me molesté con Sony. Estaba enfadada conmigo misma. Fallé en las negociaciones porque me rendí demasiado pronto. No quería pelear por millones de dólares que, francamente, gracias a dos franquicias, no necesito", afirmaba Lawrence.