El cineasta Carlos Saura es homenajeado en Miami por el conjunto de su obra

El director español Carlos Saura fue homenajeado hoy en el Festival Internacional de Cine de Miami, en el que se la ha entregado el galardón Precious Gem por el conjunto de una obra que "conecta" con la vida y "tiende puentes".

Figura fundamental de la cinematografía en español, en cuya filmografía destacan títulos como "La caza" (1966), "La prima Angélica" (1974), "Mamá cumple 100 años" (1979), el prolífico realizador y guionista, se mostró "muy agradecido" por el "inmerecido premio", según señaló durante la ceremonia en el Olympia Theatre.

Tal como destacó el director del festival, Jaie Laplante, la vinculación del realizador con el festival viene desde muchos años atrás, como lo atestigua su participación en esta cita hasta 14 veces, como que ha sido objeto de otro reconocimiento.

A su turno, el cónsul español en Miami, Cándido Creis, puso de relieve los "compromisos democráticos" que reflejan sus películas.

"Sus trabajos conectan con la vida", agregó el funcionario, que además destacó el puente que sus largometrajes tienden entre España y el continente americano.

Renuente a mirar con añoranza el pasado, que aunque no quiera "siempre está presente", el posteriores declaraciones a Efe el cineasta manifestó que no le gusta ver sus películas, aunque a veces "no queda más remedio", y que al pasado "hay que dejarlo donde está".

Irónico respecto a su edad ("tengo 85, 86 años, no recuerdo"), refleja vitalidad cuando habla de planes futuros, entre los que se encuentra un largometraje en México y de nombre "El rey del todo el mundo", que "sería en la línea de 'Tango', con argumento, baile y folclore mexicano", dijo.

El proyecto conecta así con aquellas películas musicales que ocupan una buena porción de la filmografía de Saura, y que se inició en 1981 con "Bodas de sangre", a la que sucedieron películas como "Carmen" (1983), "Sevillanas" (1992), "Tango" (1998) y "Fados" (2007).

Asimismo, reveló que se mantiene vigente un antiguo proyecto sobre el pintor Pablo Picasso, con Antonio Banderas en el papel principal, y que se centra en el periodo en el que el de Málaga elaboró una de sus obras cumbre, el Guernica.

"El cine ahora es un milagro, o sale todo o no sale nada. Con que salieran esos dos proyectos me daría con un canto en los dientes", manifestó el realizador, quien estima que en el cine actual, aunque ha cambiado técnicamente, "los temas y las películas son semejantes".

"En la industria como tal, están desapareciendo muchas cosas", afirma el director de "Cría Cuervos" (1976), que observa que en la actualidad "están desapareciendo los productores y están apareciendo los financieros. Todo ha cambiado".

"El futuro siempre es impredecible", manifestó.

La gala de homenaje precedió a la proyección de "Saura(s)", documental del director Felix Viscarret y que ofrece una visión íntima del cineasta, y en donde aparece dedicando buenas horas del día a la pintura y la fotografía, otras de sus pasiones.

En el largometraje, Saura reflexiona sobre los diferentes ciclos creativos que han delineado su trayectoria, en conversaciones que mantiene con sus hijos.

Amparado en el testimonio de muchos de ellos y del propio director, el documental muestra "esa cara oculta de Carlos Saura, el padre de esos siete hijos", como dijo a Efe Viscarret.

El director del documental rindió un "homenaje visual al maestro" con una puesta en escena en la que destaca un espacio abierto, en la que Saura y sus hijos hablan con el fondo de pantallas grandes en las que se proyectan fragmentos de las películas del director.

"En las puestas en escena en las películas de Carlos Saura hay algo minimalista", una "desnudez de elementos, que venía muy a cuento" en el documental, explicó Viscarret.

"He salido vivo", dijo por su parte, medio en broma, el prolífico realizador, quien confesó que aceptó el "reto" de participar en el documental para ver en pantalla la relación con sus hijos.

"No he salido mal", dijo entre risas.