El cineasta Gregory Nava recibirá un homenaje por su apoyo a la comunidad latina

El cineasta Gregory Nava recibirá el premio honorífico de la Asociación Nacional de Productores Independientes Latinos (NALIP, por sus siglas en inglés) como un homenaje a toda su carrera en la que ha sido nominado a los premios Óscar, Globos de Oro y Emmy, informó este viernes la agrupación de cineastas.

Nava, de origen mexicano y español, alcanzó el reconocimeinto en la industria cinematográfica gracias a su película "El Norte", un drama sobre la inmigración que logró ser la primera película independiente nominada al Óscar al mejor guión original en 1985.

Además, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó la cinta en 1995 para incorporarla al Registro Nacional de Películas por resultar "cultural, histórica o estéticamente significativa".

El premio a la carrera del cineasta se entregará durante los premios Latino Media Awards, cuya gala se celebrará el próximo 27 de julio.

La obra de Nava ha sido muy representativa para la comunidad latina en EE.UU.

En "El Norte", por ejemplo, narró la historia de dos jóvenes indígenas (Zaide Silvia Gutiérrez y David Villalpando) que huyen de Guatemala a principios de 1980 debido a la persecución política y étnica de la Guerra Civil guatemalteca, un viaje en el que los protagonistas cruzan Centroamérica y todo México en su camino hacia Los Ángeles (EE.UU.).

Asimismo, Nava también fue el responsable de "Selena", la película que en 1996 impulsó la fama de una hasta entonces desconocida Jennifer Lopez, quien logró una nominación al Globo de Oro a la mejor actriz por su papel en el filme.

Entre otros proyectos cinematográficos, Nava participó en la creación de "The Confessions of Amans", "A Time of Destiny", "My Family" y "Frida".

En televisión ha sido el productor ejecutivo de la serie "American Family: Journey of Dreams", emitida en la cadena pública PBS y que, de acuerdo con la NALIP, fue el primer drama latino en la historia de la televisión estadounidense.

Además, la agrupación latina entregará otro galardón a la Asociación Estadounidense de Críticos Afroamericanos (AAFCA) para fomentar la inclusión y unión entre las agrupaciones que buscan defender a las "comunidades poco representadas en Hollywood".