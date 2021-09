Los cines de EE.UU. se encomiendan a "Shang-Chi" para enderezar el rumbo

Los Ángeles (EE.UU.), 2 sep (EFE).- "Shang-Chi", la nueva película de Marvel, figura como el estreno más destacado del fin de semana en los cines de Estados Unidos, que se agarran a este superhéroe para salvar un verano en las salas todavía muy marcado e inestable por la pandemia.

"Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" es el título completo de esta película de Marvel que abraza la cultura y la identidad asiáticas con Simu Liu como protagonista.

Esta cinta narra la historia de un niño chino que fue instruido en las artes marciales y que, ya como adulto y con una vida completamente normal en San Francisco (EE.UU.), debe afrontar los oscuros secretos de su familia.

Awkwafina, Tony Leung y Michelle Yeoh componen el sólido y solvente reparto de esta película dirigida por Destin Daniel Cretton, que tras propuestas independientes muy valoradas como "Short Term 12" (2013) toma ahora el control de una gran superproducción de Hollywood.

Tras "Black Widow" (2021), la primera película que Marvel estrenó desde que comenzó la pandemia y que ha acabado con Disney y Scarlett Johansson enfrentados en los tribunales por el reparto de ingresos, "Shang-Chi" es una nueva apuesta de este gigante multimedia y de los cómics para lograr una mayor inclusión y diversidad en su catálogo.

"Definitivamente soy optimista respecto al progreso de la representación y la diversidad en Hollywood", dijo a Efe la actriz Awkwafina.

"Creo que películas como esta, aunque no simbolicen que estemos ya ahí, se añaden a esta especie de colección más grande de películas que esencialmente validan ciertas experiencias. Yo tuve el honor de estar en 'Crazy Rich Asians' (2018), 'The Farewell' (2019) y 'Raya and the Last Dragon' (2021) y todas estas forman parte de ese mural", añadió.

Muy pocas películas se han atrevido a hacer coincidir su estreno con el esperado y enorme lanzamiento de "Shang-Chi".

Entre ese puñado de valientes figuran el drama musical "Mogul Mowgli" con Riz Ahmed como protagonista o el thriller "The Gateway" con Olivia Munn, Shea Whigham y Frank Grillo al frente del reparto.