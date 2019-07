El circo contemporáneo se cita en Peralada de la mano del Cirque Eloize

La compañía de circo canadiense Cirque Eloize ha convertido este viernes el Festival de Peralada en la capital de las artes circenses con el espectáculo 'Hotel', con el cual celebra su vigesimoquinto aniversario.

Con este montaje, dirigido por Emmanuel Guillaume, los artistas han revelado al público las historias que transcurren en un establecimiento hotelero y que viven los viajeros de paso.

Las distintas disciplinas artísticas que congrega la compañía se han unido entorno a las historias humanas que viven los personajes del hotel, que se basan en los recuerdos de infancia del director y compositor musical Eloi Painchourd.

Todo el espectáculo tiene como hilo conductor al cliente de la última planta, que es el narrador de las historias que viven los trabajadores y los viajeros que se cruzan en un alojamiento de alta gama.

Los malabares, el contorsionismo y equilibrios con numerosos hula-hoops han sido algunos de los números que el público de Peralada ha podido apreciar.

La compañía presentó el pasado miércoles en Figueras (Girona) un avance del espectáculo de Peralada con un desfile por el centro de la ciudad pasando por lugares tan emblemáticos como el Museo del Juguete o el Dalí.

Cirque Eloize fue creado en 1993 y, actualmente, es uno de los mejores circos contemporáneos con una combinación de propuesta estética, lenguaje circense y otras artes escénicas como el teatro, la danza y la música.

Eloize fue también responsable de acercar el circo a los escenarios teatrales de Norteamérica, donde introdujo espectáculos íntimos con historias emotivas.

La compañía ha viajado por más de 550 ciudades y ha protagonizado 5.500 actuaciones en cincuenta países distintos gracias a los artistas multidisciplinares que la integran y que consiguen combinar el circo con la música, la danza y la tecnología.

Con la puesta en escena de 'Hotel', celebra su vigesimoquinto aniversario tras una trayectoria con espectáculos de la talla de 'Cirkopolis', 'Saloon', 'Nebbia', 'ID', 'Nomade' y 'Rain' entre otros.

El Festival de Peralada, tras esta velada circense, recibirá este sábado al legendario Paul Anka, que presenta en gira su último espectáculo 'Anka Sings Sinatra: His Songs, My Songs, My Way!'.