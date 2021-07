El circo también es de payasas

Piélagos (Cantabria), 1 jul (EFE).- Tres mujeres, tres estilos y tres maneras de transmitir mensajes a través de su cuerpo se han unido en el primer Festival Internacional de Payasas y Artistas de Circo de Cantabria para demostrar que las payasas también son parte del circo.

En un camino paralelo al de la sociedad por conseguir la igualdad entre hombres y mujeres, Iris Brok, Yésica Balbás y María Andrés buscan visibilizar que hay muchas mujeres artistas y en concreto payasas, aunque creen que “aún hay mucho camino por hacer y esto es una rama de ese camino”.

Llegadas desde Argentina-Barcelona, Valencia y Burgos, aseguran en una entrevista con EFE sentirse “orgullosas” de poder formar parte de este primer festival “con un sello de mujer”.

“Que las mujeres tengamos esta oportunidad, no de participar en cosas de hombres, que aunque sea así no significa que no sean para nosotras, pero generalmente el título es masculino y aquí es un festival hecho para nosotras donde puedo actuar, crear y lucirme como mujer entre otras mujeres”, destaca Brok.

Para esta artista argentina, la ilusión de poder participar en este festival de payasas es doble pues es la primera vez que presenta un espectáculo escrito y dirigido por ella misma, donde está sola en el escenario.

Al igual que la valenciana María Andrés, que es la primera vez que presenta “Frágil” en el norte de España, un espectáculo lleno de cajas que habla sobre la espera y las expectativas con un toque de humor para decir: “Lo importante soy yo y vivir, y no estar siempre pensando en lo que hay que hacer”.

Aunque asegura que en el día a día no siente tanta dificultad por el hecho de ser mujer, o al menos no conscientemente, muchas veces cuando llega a un teatro junto con su técnico se dirigen a él en vez de a ella, y “un poco esa es mi lucha, a mí también, no sólo a él”.

Yésica Balbás, que estuvo años formándose en Francia en el arte del circo, asegura que hay un montón de mujeres estudiando para ser payasas pero luego en los festivales y carteles, generalmente en un porcentaje más alto, lo que se ve son hombres.

Con un espectáculo sobre la violencia de género, que mezcla la técnica de circo a través del trapecio dance y el teatro físico, la burgalesa cree que cualquier espectáculo hecho por una mujer en un festival de payasas realza a la mujer.

Todas coinciden en que es necesaria la creación de este tipo de festivales que destaquen el papel de la mujer en el circo y demostrar que también hay payasas.

“Es importante que haya este tipo de festivales, porque es verdad que cuando piensas en festivales de payasos o de clown no hay muchos para mujeres y cuando piensas en referentes son hombres, desgraciadamente, porque es así y porque hay más”, comentan las tres.

Este festival, creado por la compañía cántabra con su propia sala en la localidad de Oruña, Teatrería de Ábrego, recorrerá los municipios de Piélagos, Miengo, Villaescusa y Noja para dar a conocer y reconocer el trabajo, el esfuerzo y la calidad que aportan las mujeres en teatros, calles o en el circo.

Celia Agüero Pereda