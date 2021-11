Clara Roquet: “La lucha de clases parece una cosa del siglo XX y no es así”

Silvia García Herráez

Madrid, 18 nov (EFE).- Clara Roquet ha cumplido su sueño al debutar en la dirección con su largometraje "Libertad", una historia sobre el despertar de la adolescencia y la diferencia de clases sociales. "La lucha de clases parece una cosa del siglo XX, y no es así", recalca a EFE.

Aunque la película habla de la gran amistad que tienen esas dos jóvenes, el tema central es la diferencia y lucha de clases. "Me parecía interesante abordar este tema, porque, aunque ya no se habla de ello y parezca una cosa de tiempos pasados, sigue muy vigente hoy en día. Hoy todavía sigue habiendo esa distinción y esa diferencia de clases, que muchas veces también va asociada a una diferencia racial", apunta.

"Libertad", que llega este viernes a las salas españolas empezó con el cortometraje "El adiós" (2015), su primer acercamiento a lo que es la dirección de actores.

"Cuando estaba haciendo el corto hice muchísimas entrevistas a mujeres cuidadoras, porque no conocía tanto ese personaje y porque buscaba actrices no profesionales. Y todo el rato se repetía el mismo trauma en sus historias, que era el dolor de haber dejado atrás a sus hijos, a sus familias, en sus países de origen, para venir a cuidar de otras familias en España", cuenta.

Y así es como salió el personaje de Libertad, "esa hija que llega después de diez años sin ver a su madre, e imaginé cómo sería la relación entre ellas".

La trama de "Libertad" se desarrolla durante un verano en la Costa Brava en el que, después de mucho tiempo sin coincidir, la familia Vidal pasa las últimas vacaciones en la casa familiar con la abuela Ángela (Vicky Peña), que sufre Alzheimer avanzado.

Por primera vez en su vida, Nora (María Morera), de 14 años, siente que no encuentra su lugar: los juegos de niños le parecen ridículos y las conversaciones de los adultos todavía le van grandes. Pero todo cambia con la llegada de Libertad (Nicolle García), de 15 años y la hija de Rosana (Carol Hurtado), la mujer colombiana que cuida a su abuela y atiende la casa.

Rebelde y magnética, Libertad se convierte en la puerta de entrada a un verano distinto para Nora y las dos niñas rápidamente forjan una amistad intensa y desigual. Juntas salen de la burbuja de protección y confort que supone la casa familiar y descubren un mundo nuevo en el que Nora se siente más libre que nunca.

Roquet, guionista de títulos como "10.000 km" o "Los días que vendrán", ha decidido rodar esta película -cuyo título se inspira en el personaje de "Mafalda"- con una mezcla de actores profesionales y amateurs. "Encontramos a la actriz que hace de Libertad mendigando por Medellín (Colombia) en la calle, estaba intentando conseguir dinero para pagarse la carrera de química, o sea, que ni conocimiento de actuar", cuenta.

Asimismo, cuenta que la cinta tiene como objetivo preguntarse si "¿Son sólo libres de verdad quienes tienen los medios para elegir?" o ¿Si el amor, la amistad y la empatía reales son capaces de romper las barreras de clase?".

"Cada personaje femenino de la película tiene un pequeño viaje de liberación a lo largo de la trama. Por ejemplo, para Ángela la libertad es irse a bañar al mar, pero por su situación de Alzheimer no la dejan y está como prisionera en esa casa, lo mismo que le ocurre al personaje de Libertad, que intenta huir a toda costa de ahí", explica.

"Libertad" fue la única cinta española seleccionada para participar en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes en 2020, que como no se celebró ha sido presentada este año, donde recibió muy buenas críticas, y cuyo éxito tuvo que vivirlo a distancia a la espera de finalizar su cuarentena por coronavirus. "Más mala suerte este año no he podido tener", reconoce entre risas.

Guionista de profesión, Roquet confiesa que sí se pasará a la dirección, que hará otra película, ya que le ha "picado ese gusanillo", pero que por ahora prefiere descansar y seguir escribiendo historias para otros.