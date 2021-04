Clarissa Molina quiere su propio "reality show"

Santo Domingo, 22 abr (EFE).- La presentadora de televisión y actriz dominicana Clarissa Molina tiene entre sus objetivos conducir su propio "reality show" porque "aún hay muchas historias por contar".

Molina conversa con Efe desde su hogar en Miami (EE.UU.), para expresar que "siempre" le gusta moverse "hacia arriba", que no le gustan las cosas que se obtienen con facilidad y que guarda un gran respeto por la actuación cinematográfica.

A esta ex Miss República Dominicana, conductora del programa de televisión "El Gordo y la Flaca" de la televisión hispana de Estados Unidos, le gustan los retos y así asume su elección como una de las presentadoras de los Premios Soberano dominicanos que se entregarán en junio venidero.

Clarissa, "como buena dominicana", afirma que baila "hasta los anuncios", sin dejar a un lado el merengue, bachata, salsa y los ritmos urbanos.

P. ¿Alguna vez llegó a tu cabeza conducir los Premios Soberano?

R. Siempre estuvo en mi corazón estar en el más importante escenario de mi país. Me atrevería a decir que personas internacionales también desearían estar en esa plataforma tan importante, pero el hecho de que haya llegado a mi vida ahora representa mucha esperanza para la nueva generación dentro de la comunicación, pues soy joven y estoy dentro de la misma generación. Creo que hay mucha esperanza para esas personas que anhelan estar allí, de que algún día sí se les dará la oportunidad.

P. ¿Podríamos conocer de tu meta a mediano plazo, algún proyecto profesional al que le estés dando forma?

R. Pues sí, algo que me caracteriza es que me gusta moverme hacia arriba, cuál es el próximo paso, nunca quedarme quita, cómo puedo seguir creciendo, qué reto me pongo, no me gustan las cosas fáciles, la verdad, como se han dado cuenta (risas). Quiero tener mi propio "reality show", conducir ese tipo de programas donde aún hay muchas historias por traer a colación, muchos temas que deben ser hablados.

P. ¿Cómo va Clarissa con el cine?

R. Estoy trabajando mucho en mi formación como actriz, quiero hacer grandes películas. De hecho, sentí la diferencia entre la primera y la última película. He protagonizado tres largometrajes y me apasiona la actuación. Me tomo muy en serio esa profesión. Estoy tomando clases en Los Ángeles y en Miami, creo que la buena preparación es la clave.

P. ¿En algún momento has sentido discriminación?

R. Creo que todo el mundo ha pasado por algún momento incómodo (...) por ser latina, dominicana, tener el pelo de cierto color, algún rasgo que a alguien no le guste. Sin embargo, estoy mentalmente preparada para lograr mis metas independientemente de que ciertas personas no quieran trabajar conmigo, porque me vean de tal o cual forma. No dejo que la discriminación se convierta en un obstáculo.

P. ¿Y qué del acoso sexual?

R. En este medio de repente se reciben comentarios, pero en mi caso siempre he puesto una barrera, soy una mujer que proviene de una familia de principios y valores, aunque mis padres se divorciaron cuando tenía 12 años, ya en mí tenía inculcados esos valores muy claramente. Hoy en día los aplico y creo que eso me ha ayudado a trazar una línea desde el principio y no doy espacio a que pase nada más.

P. ¿Esta es la mejor época del talento latino en Estados Unidos? R. Creo que sí, en Estados Unidos los latinos estamos acabando, arrasando, y los dominicanos en particular han sobresalido muchísimo en estas plataformas hispanas. Estoy feliz porque se siguen abriendo más puertas para los hispanos para trabajar en los medios de comunicación dedicados al entretenimiento en esta nación.

P. ¿Tienes artistas, grupos musicales favoritos?, ¿bailas todos los ritmos o prefieres alguno en particular?

R. A mí me encanta la música, con la música me pongo triste, feliz (...) me gustan muchos artistas, pero en particular me encanta Pablo Alborán, la música de él me lleva a otra dimensión, lo escucho desde que me levanto, en el gimnasio, en el avión, me fascina. En cuanto a los ritmos, como buena dominicana me encanta el merengue, la bachata, la salsa, bailo los ritmos urbanos, el hit hot, bailo hasta los anuncios (risas).

P. Los platos dominicanos que prefieres.

R. La comida me encanta, soy de buen diente, acostumbro a comer de todo. Los platos de República Dominicana me los traje a Miami. Me fascina el pastelón de plátano maduro, además del pollo guisado con arroz con maíz.

Ramón Santos Lantigua