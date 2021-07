Las claves de un Cannes que busca la normalidad

Cannes (Francia), 6 jul (EFE).- La 74 edición del Festival de Cannes abre hoy sus puertas y hasta el día 17 recuperará el protagonismo que el año pasado perdió por la pandemia, que obligó a cancelar el certamen. Este año se ha retrasado a julio, desde el habitual mes de mayo y habrá una menor presencia de estrellas.

Estas son las claves que marcarán sus 12 días de duración:

-- Algunos cineastas que iban a participar el año pasado optaron por guardar sus películas para poder estrenarlas en Cannes, aunque ello supusiera esperar más de un año. Es el caso del estadounidense Wes Anderson con su "The French Dispatch" ("La crónica francesa"), cargado de estrellas.

-- Y, al igual, que Anderson, no faltan a la cita nombres habituales de Cannes, como Nani Moretti, Asghar Farhadi, Jacques Audiard, Leos Carax, Paul Verhoeven, François Ozon o Todd Haynes.

-- Sean Penn regresa cinco años después del fiasco que supuso "The Last Face", protagonizada por Javier Bardem y Charlize Theron. La imagen de un afligido Penn en lo alto de las escaleras del Palacio de Festivales, consolado por Theron -con la que acababa de romper su relación sentimental- debido a la mala recepción del filme, supuso un antes y un después en la organización del certamen. Desde entonces, los periodistas ven las películas de competición a la vez que su pase de gala, y no antes, como era tradicional.

-- Pese a las críticas de los últimos años, el número de mujeres en la competición es de solo cuatro. Según el delegado general del festival, Thierry Frémaux, se debe a que se han presentado pocas películas dirigidas por mujeres, algo que, asegura, se solucionará en el futuro ya que en las secciones dedicadas al nuevo cine hay una mayor presencia femenina.

-- Spike Lee presidirá un jurado que sí ha jugado con el equilibrio de sexos y orígenes. De los nueve miembros, cinco son mujeres: Mylène Farmer, Maggie Gyllenhaal, Jessica Hausner, Mélanie Laurent y Mati Diop. Esta última es africana, mientras que Song Kang-Ho es surecorano y Kleber Mendonça Filho brasileño. Y la cuota francesa la cubre Tahar Rahim, francés de origen argelino.

-- La acumulación de películas ha hecho que el festival sea uno de los más cargados de su historia. 24 filmes en la competición oficial; 20 en la segunda sección en importancia, Una cierta mirada, y 41 en los diversos apartados no competitivos, que incluye novedades como el dedicado a la lucha por el cambio climático.

- Cannes se suma a ese combate y se ha propuesto disminuir sus residuos. La frecuencia con la que se cambia la tradicional alfombra roja se dividirá por dos, con lo que se ahorrarán 950 kilogramos de material, el 60 % de los vehículos oficiales será eléctrico o híbrido y se eliminarán totalmente las botellas de agua de plástico, de las que en 2019 se distribuyeron más de 22.000.

-- Una de las cintas más esperadas fuera de competición es el documental que Oliver Stone ha rodado partiendo de su filme "JFK". El realizador se ha dedicado a investigar en las nuevas pruebas desclasificadas desde el año de su estreno -1991- sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy.

-- No hay grandes estrenos hollywoodienses y el 'gran' atractivo de la edición en ese sentido es la novena entrega de "Fast & Furious", que llega a Cannes tras haberse estrenado en los cines de todo el mundo la semana pasada.

-- Tampoco hay invasión de estrellas, como en otras ediciones. La alfombra roja más destacada será la de "The French Dispatch", con Timothée Chalamet, Benicio del Toro, Bill Murray, Owen Wilson, Tilda Swinton, Lea Seydoux y Adrien Brody.

-- Así que el festival aprovecha bien las pocas estrellas presentes. Jodie Foster recibirá la Palma de Oro de honor y dará una masterclass (Rendez Vous, como se denomina oficialmente), un formato en el que también participará Matt Damon, que presentará, fuera de competición, "Stillwater" ("Cuestión de sangre").

-- La covid marca el ritmo del festival. Para evitar las tradicionales colas para entrar a las películas, los acreditados deberán reservar entradas previamente, aunque a todos se les cita 20 minutos antes de la hora de la proyección, así que está por ver si el sistema funciona.

-- Un puesto médico estará disponible todos los días para hacer pruebas de antígenos a quienes sospechen que puedan tener covid o a quienes aún no dispongan de la pauta completa de vacunación, que deberán someterse a los tests cada 48 horas. Y la suerte se ha aliado con el festival, que se inicia una semana después de que el Gobierno francés eliminara la mayoría de las restricciones.

-- ¿Regresan las fiestas a Cannes? Poco se sabe del antaño repleto calendario festivo nocturno. Los organizadores han querido contribuir a recuperarlas y mantiene sus tradicionales cenas de bienvenida y de prensa. Y se espera que la Croisette, el famoso paseo marítimo, se llene, como siempre, de curiosos en busca de estrellas.