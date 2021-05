Los clones más rebeldes dispuestos a dar guerra en “La remesa mala”

Madrid, 4 may (EFE).- Rebeldes, problemáticos, violentos y explosivos, así son los integrantes de "Star Wars: La remesa mala", una tropa de clones, en palabras de su escritora jefe y productora ejecutiva Jennifer Corbett, "defectuosos y que han desarrollado una serie de habilidades y capacidades por encima de sus homólogos”.

La fecha escogida para su estreno en Disney + es un guiño para los seguidores de la saga galáctica, ya que el 4 de mayo es conocido como el día de "Star Wars" aprovechando un juego de palabras en inglés. "May the Fourth" (cuatro de mayo en español) suena muy parecido al comienzo de "May The Force Be With You", la famosa frase "Que la fuerza te acompañe" que popularizaron las cintas de George Lucas.

La serie de animación Dave Filoni -creador de “Las Guerras Clon”-cuenta la historia de la conocida como "la Fuerza Clon 99" y se centrará en las misiones de este singular escuadrón que difiere genéticamente de los demás y que tiene una habilidad excepcional que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y con un equipo imbatible.

Las deformidades de estos clones - presentados por primera vez en “Star Wars: Las Guerras Clon”- les dan una apariencia y personalidad única a cada uno, y aunque durante las Guerras Clon trabajaron junto a la República, ahora van por libre interviniendo en los conflictos que consideran injustos.

“Fue interesante hablar de la transición desde la República hasta el Imperio, porque es como lo vivimos en la trilogía original, donde el Imperio dominaba. Cuando estaba con el guion me di cuenta de que era necesario mostrar planetas y lugares que estaban contentos con el hecho de que la guerra hubiera terminado, y que a su vez no entendieran las implicaciones de lo que el Imperio realmente significa”, cuenta Corbett.

Un total de cinco soldados de élite, cada uno con una habilidad única, cuentan con el mismo actor de doblaje: el famoso Dee Bradley Baker dará voz a Hunter, Echo, Tech, Wrecker y Crosshair, es decir, la remesa mala al completo.

La Fuerza Clon 99 tiene a Hunter como líder, "un soldado fuerte y estoico que tiene la habilidad para el rastreo, un olfato desarrollado y un sentido agudizado que lo ayuda a medir el terreno”. Junto a él está Echo, un clon modificado que fue rescatado durante las Guerras Clon, y que destaca por su potente sentido táctico y militar, además de por su brazo cibernético, clave para interactuar con toda clase de sistemas informáticos.

“Crosshair es el francotirador del grupo. Es el personaje que más se opone a las opiniones del resto, es bastante interesante en cuanto a la dinámica. Por su parte, Wrecker es puro músculo, alguien que disfruta rompiendo cosas. Y luego está Tech, el cerebro del grupo. Es un especialista en armas y ordenadores, siempre tiene un dispositivo entre manos”, explica el actor de doblaje sobre los personajes.

Bradley Baker señala que el poner la voz a estos cinco clones fue “complejo”, puesto que “cada uno es muy diferente al otro, tiene una habilidad distinta y eso vocalmente también se tiene que notar”, pero, a su vez, reconoce que ha sido un doblaje “muy divertido”.

“Para mí, se ve como un truco de magia. Cambiar de personaje a personaje mientras recorremos el guion fue genial”, añade.

Algo con lo que tendrán que lidiar los personajes de "Star Wars: La remesa mala" es que ser un equipo no significa que siempre se lleven bien: “Van a tener que descubrir cómo vivir juntos, y lo hacen no porque se vean obligados a hacerlo, sino porque quieren”, dice Brad Rau, otro productor ejecutivo. "A medida que avanza la serie, nos adentramos un poco más en eso y, de verdad, creo que ese es el meollo de la historia", agrega.

Corbett sirvió en la Marina de los EE.UU., por lo que su experiencia la ayudó a comprender la dinámica dentro del escuadrón. “Vivir en lugares cerrados con personas en situaciones de alto estrés crea un vínculo familiar. Ninguno proviene del mismo entorno, todos tienen diferentes razones para hacer lo que hacen y eso es dinámica de familia en la vida real”, argumenta.

La serie original animada de Lucasfilm para Disney+ tendrá su debut este martes con un estreno especial de 70 minutos, que será más largo que los otros 13 que componen la serie (que tiene un total de 14 capítulos) que estarán en torno a la media hora. A partir del 7 de mayo se estrenará un nuevo episodio cada semana como viene haciendo la plataforma.

Silvia García Herráez