“El club del paro”, una comedia ácida frente al desempleo

Madrid, 16 sep (EFE).- David Marqués, guionista de “Campeones”, escribe y dirige “El club del paro”, una crítica a la sociedad española que en palabras del propio cineasta a EFE “juzga cómo somos y lo que somos por nuestra propia culpa, porque nos gusta quejarnos de todo pero hacer poco”.

La cinta, que llega este viernes a las salas españolas, está protagonizada por Fernando Tejero, Carlos Areces, Adriá Collado y Eric Francés, y narra la búsqueda de trabajo de cuatro amigos, tres de ellos desempleados, mientras que beben unas cañas en el bar Rami a la par que "critican y despotrican" contra todo y contra todos.

A pesar de que el tema principal es el paro, y la mayoría de las conversaciones giran en torno al desempleo, no se cortan a la hora de “lanzar pullas a todo”. “Es como si esa mesa del bar fuera su Twitter particular -señala Marqués riendo-. Critican todo, incluso entre ellos mismos, no tienen pelos en la lengua a la hora de hablar sobre ningún tema. Los cuatro lanzan dardos de ironía y sarcasmo hacia todas direcciones, como un fuego cruzado”, aclara Collado.

Lo gracioso del filme, según incide Marqués, es que los personajes se reúnen también para contar sus penas y ver cómo a los demás le van peor: “Se reconfortan al pensar que hay alguien que está peor que él mismo. La envidia es lo que les saca a flote”, agrega.

Cada uno de los protagonistas tiene una personalidad totalmente distinta: Fernando (Areces), un periodista en paro al que no le sale nada bien en la vida a pesar de ser el que más sentido común tiene de los tres, Jesús (Tejero) es un conspiranoico convencido de que los reptilianos le rodean, Benavente (Collado) es el hombre con suerte, al que nadie entiendo como le va bien y El Negro (Francés) un emprendedor que vive al margen de las normas.

“Nadie entiende cómo han podido llegar a ser amigos siendo tan diferentes, pero la magia del bar es lo que al final les une”, afirma Collado. El director agrega que “los personajes están basados en la realidad”, en gente que él mismo conoce, porque “en el fondo todos conocemos a alguien raro por el que nos preguntamos por qué somos amigos”.

“Los protagonistas se mueven entre el absurdo y la estupidez, son adultos desprovistos de cualquier atisbo de madurez”, apostilla riendo el director.

“El club del paro” parte de un cortometraje que hizo Marqués en 2012 con el mismo reparto salvo que incluye a Fernando Tejero en lugar de a Alberto San Juan, con el objetivo de ampliar la historia y ver mucho más allá de lo que es la reunión diaria que tienen estos cuatro amigos.

“Antes que una película iba a ser una serie, porque yo quería que los personajes tuvieran más recorrido, de hecho, grabamos la promo en 2013 para presentar a los personajes. Pero, nos topamos con el problema de que estábamos saliendo de la crisis de 2008 y nadie se interesó por el proyecto, por lo que lo dejé aparcado en un cajón y seguí haciendo otras cosas”.

Sin embargo, años después, el director decidió rescatar ese guion apartado y convertirlo en un largometraje, y con el tema de la pandemia se dijo “¡Ostras, se va a venir una crisis aún más gorda, es el momento para sacarla!”.

“Revisionando el guion me di cuenta de que en tanto tiempo muy pocas cosas han cambiado, apenas tuve que cambiar los temas que criticaban los personajes, de hecho, en algunas cosas hemos ido a peor, pero creo que la comedia y el reírse de lo que le pasa a uno mismo es la mejor manera de afrontarlo”, indica.

En este sentido, Francés confiesa que se puede hacer comedia de todo, pero matiza que "hay que afinar con el humor para hacerlo con respeto", a lo que Areces añade “yo defiendo el humor negro, creo que las cosas serias no deben estar marginadas”.

Silvia García Herráez