"En la cocina con Kafka", el cómic de Tom Gauld sobre el mundo editorial

El historietista escocés Tom Gauld, autor de tiras cómicas en The Guardian, visita España para participar en el festival Primera Persona y presentar su nuevo libro "En la cocina con Kafka", una selección de viñetas en las que "bromea desde el cariño sobre el mundo literario", declara en una entrevista con Efe.

En sus historietas, Gauld (Aberdeenshire, Escocia, 1976), aplica la tecnología y las situaciones de la vida moderna a historias más tradicionales, con viñetas que muestran las tareas que Charles Dickens tendría que realizar si volviera a la vida, el James Bond feminista o cómo sería "Guerra y paz" si se publicara en un periódico digital.

"Yo siempre quise dibujar, ser ilustrador, pero en mi época universitaria me di cuenta que quería contar mis propias historias", explica Gauld, que considera su estilo "minimalista", de dibujos "simples y con muy poco texto" porque prefiere que "las historias cobren vida en la mente de los lectores".

Y eso es lo que el autor hace en "La cocina con Kafka" (Salamandra Graphic), que reúne una colección de las tiras cómicas que este amante de los libros ha publicado a lo largo de doce años, principalmente en el diario The Guardian, donde Gauld bromea "de forma amable" sobre algunos autores clásicos o sobre el mundo literario y editorial en general.

"Algunos lectores tienen una impresión equivocada de mí y piensan que me he leído todos y cada uno de los libros que se publican", afirma Gauld, que considera que su trabajo "no es realizar una escritura académica e inteligente sobre Jane Austen", sino más bien hacerse el "graciosete" que coloca a Jane Austen en un videojuego o que "imagina cómo se siente un libro adaptado".

"La cafeína y los paseos me ayudan a pensar", reconoce este autor que para inspirarse necesita "abandonar" su mesa de trabajo y el ordenador y escribir "en una libreta", hasta que "algo ocurre" y regresa a su estudio para realizar "el dibujo definitivo".

Y con este método creó la viñeta que da nombre al libro: un espacio donde el escritor checo participa en un programa "festivo" del tipo "The Great British Bake Of", según describe sobre este trabajo en el que el autor no solo bromea con los grandes clásicos sino también con "los lectores posturetas".

"Es más fácil ser gracioso y bromear sobre situaciones embarazosas y gente que es idiota que sobre personas interesantes y reflexivas", expresa Gauld sobre esta idea que ronda en sus anteriores obras ("Goliath" o "Mooncop")y que hace que "los lectores pueden sentirse identificados".

Así, el autor reconoce que no se ha dirigido "únicamente a los lectores de la sección de literatura" de The Guardian o para personas "entendidas", sino que es un libro que "se abre a muchos públicos" porque utiliza un humor "no exclusivo".

"Si menciono a Jane Austen es porque, aunque no hayas leído ningún libro suyo, sabes más o menos que tipo de escritora es Austen. No voy a hacer viñetas sobre Kurt Vonnegut, que es uno de mis autores favoritos, porque, aunque sea muy popular, no es un nombre conocido por todos", explica.

Gauld asegura que "le encanta leer" y que sus chistes no son "una sátira agria" del mundo editorial, sino "una crítica amable" porque "siempre" ha sido "muy bien tratado" por sus editores, quienes le han dado "libertad creativa": "mis viñetas reflejan tan solo historias que he oído sobre las grandes compañías en las que la calidad no importa y solo buscan el beneficio económico".

Una actitud crítica con el mundo que le rodea, aunque huye de ciertos clichés como el de que "antes todo el mundo leía y ahora las nuevas generaciones se pasan el tiempo con una tablet".

"Cuando hago chistes sobre ebooks, me río de los snobs que se piensan que los ebooks no son literatura de verdad. No quiero que mis viñetas vayan en contra del mundo moderno", concluye.

Por José Carlos Rodríguez