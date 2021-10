Colombia y México presentan propuestas seductoras en el Festival de Busan

Seúl, 6 oct (EFE).- Colombia y México lideran la participación iberoamericana con seductoras propuestas en el Festival Internacional de Cine de Busan, que arranca hoy marcado por una cierta vuelta a la normalidad a medida que la vacunación avanza en Corea del Sur.

Uno de los títulos que más expectación despierta en el certamen, que se celebra hasta el 15 de octubre, es "Memoria", el inclasificable viaje al corazón de la violencia colombiana a cargo del ecléctico y prolífico cineasta tailandés Apichatpong Weerasethakul, con Tilda Swinton al frente del reparto.

Colombia presenta también "Amparo", dirigida por Simón Mesa Soto y protagonizada por la actriz amateur Sandra Melissa Torres, otro relato marcado por el precio que pagan los más vulnerables en una guerra que sigue activa en muchos rincones del país.

La violencia está muy presente también en "Noche de fuego", filme de la salvadoreña-mexicana Tatiana Huezo, que se llevó una mención especial cuando compitió en la sección "Una cierta mirada" del pasado festival de Cannes.

El mexicano Michel Franco trae a su vez el inquietante drama "Sundown", protagonizado por Tim Roth (con quien ya trabajó en "Chronic") y Charlotte Gainsbourg.

Tim Roth encabeza también el reparto de otra cinta en la que México es país coproductor, "Bergman Island", de Mia Hansen Love, producción rodada en la isla de Faro, donde vivió y residió el director sueco Ingmar Bergman.

Completan la propuesta de cine en español de esta muestra "El Pa(de)ciente", tragicomedia sobre del sistema de salud público a cargo de la chilena Constanza Fernández, y "El planeta", comedia sobre el drama de los desahucios en España a cargo de Amalia Ulman.

El certamen -uno de los mayores de Asia- que se celebra en la segunda ciudad de Corea del Sur retorna este año con mayor escala tras la edición de 2020, en la que se cancelaron las ceremonias de apertura y clausura y no se invitó a artistas extranjeros.

Unas 220 producciones de 70 países participan este año en el festival, en el que las salas podrán albergar esta vez la mitad de su capacidad para las proyecciones (de momento solo el 54 % de la población surcoreana tiene la pauta completa de vacunación).

El jurado que premiara a la ganadora de la sección oficial, centrada en producciones asiáticas de cineastas primerizos, está presidido en esta ocasión por la directora indocanadiense Deepa Mehta.

A su vez, "Heaven: to the land of happiness", reiterpretación de la tragicomedia alemana "Knockin' on heaven's door" (1997) a cargo del surcoreano Im Sang-soo, será la película encargada de inaugurar la vigésimo sexta edición del festival.

"Anita", filme biográfico de la cantante hongkonesa Anita Mui dirigido por Leung Longman es el largometraje elegido para clausurar la muestra.