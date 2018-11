La comedia ecologista "Mujer en guerra" gana el premio Lux de la Eurocámara

La comedia ecologista "Woman at war" ("Mujer en guerra"), coproducida por Islandia, Ucrania y Francia, y dirigida por Benedikt Erlingsson, se alzó hoy con el premio Lux de la Eurocámara, anunció el presidente de la institución, Antonio Tajani.

La cinta ganadora, con un excéntrica protagonista femenina a la que da vida Halldóra Geirharðsdóttir, se ha impuesto a las otras dos finalistas de esta edición, "The Other Side of Everything" ("El otro lado de todo"), de Mila Turajilic (Serbia, Francia y Catar) y "Styx", de Wolfang Fischer (Alemania y Austria).

El cineasta islandés dijo a los miembros del Parlamento Europeo (PE) que deben ser "muy valientes" en su lucha contra el cambio climático porque salvar el planeta "será el alfa y el omega de toda la política" del futuro y les animó a que sea un tema central de sus programas electorales de cara a los comicios europeos del año próximo.

Por su parte, Tajani destacó durante la entrega del premio que "la Unión Europea (UE) se enorgullece en liderar la lucha contra el cambio climático" y llamó a ser "solidarios" con los ciudadanos que sufren las consecuencias destructoras de ese calentamiento global.

El presidente del PE, que también destacó que las tres finalistas tuvieran en común ser historias protagonizadas por mujeres, recordó que el cine es una manifestación de la diversidad cultural europea inigualable y también "una industria que no debe abandonarse".

El Parlamento Europeo financia la inserción de subtítulos para las tres películas finalistas en los 24 idiomas oficiales de la Unión Europea.

Además, la ganadora, designada en una votación entre los eurodiputados, es adaptada para personas con discapacidad visual y auditiva, y recibe apoyo durante su promoción internacional.

El galardón, que pretende promocionar el cine europeo, se otorga anualmente desde 2007 y en la pasada edición recayó sobre el primer largometraje de la directora sueca Amanda Kernell, "Sámi Blood" (Sangre sami), sobre el pueblo olvidado de los sami, en Laponia.