La comedia latina "Tod@s Caen" pone humor en los cines de Estados Unidos

"Tod@s Caen", la película protagonizada por los mexicanos Omar Chaparro y Martha Higareda, aterriza este viernes en los cines estadounidenses para poner humor latino en la gran pantalla, con una comedia romántica sobre las diferentes estrategias para buscar pareja.

En la cinta, que surgió de una idea de Higareda tras descubrir los libros y manuales que se venden con técnicas para ligar, la actriz encarna a Mía, una mujer con miles de trucos y estrategias para seducir, ya que tiene la obsesión de que ningún chico pueda romper su corazón nunca más.

Ese plan de la protagonista funcionará hasta que se encuentra con Adán, interpretado por Chaparro, un hombre que conoce todas sus estrategias porque también las aplica para sí mismo y que altera los objetivos de Mía.

"Hemos conseguido romper la estructura de las comedias románticas. Los personajes ni se aman ni se adoran desde el primer momento, no hay ese flechazo que ves en las cámaras...", dijo Higareda en una entrevista con Efe sobre la cinta, que considera una "anticomedia romántica".

"Tod@s Caen" se rodó íntegramente en español y tras su desembarco en EE.UU. llegará a México el próximo mes.

Otra comedia también se estrenará este fin de semana, "Before You Know It", en la que un par de hermanas descubren que su madre, supuestamente muerta, está viva y protagoniza una telenovela.

Dirigida por Hannah Pearl Utt, la cinta fue seleccionada para la sección "directoras para seguir" del Festival de Cine de Sundance de 2019.

Por su parte, la novedad en acción corresponde a "Saaho", que cuenta una batalla por el poder que tiene lugar en diferentes partes del mundo con eventos aparentemente no relacionados y que desafían al espectador, incapaz de identificar por momentos quién es el cazador o el cazado.

Finalmente, el drama llegará con "Don't Let Go", dirigida por Jacob Estes, y protagonizada por Byron Mann, Storm Reid y Mykelti Williamson.

"Después de que un hombre pierda a toda su familia en lo que parece ser un asesinato, recibe una llamada telefónica de alguien supuestamente fallecido, su sobrina. No está seguro de si es ella, un fantasma o de si se está volviendo loco, pero resulta que no lo está", avanza su argumento.